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Son Dakika: Cumhuriyetle ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti

Politika Haberleri

Son Dakika: Cumhuriyetle ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti

Son dakika: Katıldığı bir kitap fuarında "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkilerin odağına oturan AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı'nda yaptığı konuşmada "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao'nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet ; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" demişti.

TEPKİLERİN ODAĞINA OTURDU

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada başlayan tepkilere siyasi partiler de katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra AK Partili isimler de tepkilere katıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Cumhuriyetle ilgili sözleri tepki çeken AK Partili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevinden affını talep etti

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

Mahir Ünal AK Parti Politika Güncel Haberler Son Dakika

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