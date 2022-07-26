Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüşmek için 5 Ağustos'ta Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gidiyor. Erdoğan'ın 5 Ağustos tarihinde, günübirlik ziyarette, Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği belirtildi.

MASADA 2 ÖNEMLİ KONU VAR

Soçi'de gerçekleşecek sürpriz zirvede İstanbul'da kurulan Tahıl Koordinasyon Merkezi ve Ukrayna'daki son durumun ele alınması bekleniyor.

RUSYA İLE BAYKAR GÖRÜŞMESİ OLABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında Rusya'nın Baykar'la anlaşma yapmak istediği konusundaki teklifi kurmaylarına iletmişti. Soçi'deki zirvede bu konunun da gündeme geleceği ifade ediliyor.

SON GÖRÜŞME TAHRAN'DA GERÇEKLEŞTİ

Ukrayna savaşının başladığı tarihten bu yana iki lider sık sık bir araya gelmişti. Son görüşme 19 Temmuz'da İran'daki üçlü zirvede gerçekleşmişti. Görüşmede Suriye'deki son durum masaya yatırılmıştı.