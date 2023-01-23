Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından İsveç'e resti çekti: NATO için artık bizden destek beklemelerine gerek yok.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paluden'in Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından İsveç'e resti çekti. İsveç'e NATO kapılarını kapatan Erdoğan, "Bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kusura bakmasınlar. Terör örgütlerine caddelerinizde her yerde cirit atacaksınız. Ondan sonra NATO'ya girme konusunda bizden destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey!" dedi.