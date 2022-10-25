Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İngiltere Kralı Charles ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Kral 3. Charles ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini ilettiği görüşmede Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri de ele alındı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral olmuştu.

ERDOĞAN, TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Kralı 3. Charles ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

TAÇ TÖRENİ İLKBAHARDA YAPILACAK

Kral 3. Charles için düzenlenecek törenin Westminster Abbey'da ilkbahar aylarında düzenleneceği öngörülürken 1953'teki geleneklere bağlı taç giyme töreninden farklı olarak Kral Charles'ın taç giyeceği törenin modern Britanya'nın kültürel ve dini çeşitliliğini yansıtabileceği belirtiliyor. Kraliçe 2'nci Elizabeth, 6 Şubat 1952 yılında tahta çıkmış, bu tarihten yaklaşık 16 ay sonra 2 Haziran 1953 yılında taç giyme töreni gerçekleştirilmişti.