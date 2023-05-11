Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin adaylıktan çekilmesi üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Nasıl saf dışı bıraktığı ortaya çıkar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Sincan ilçesinde yaptığı mitinginde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini değerlendirdi.

BAY BAY KEMAL, ADAYLARDAN BİRİNİ SAF DIŞI BIRAKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Bay Kemal kasetle geldi. Şimdi de cumhurbaşkanı adaylarından birini saf dışı bıraktı. Nasıl bıraktığı yarın öbür gün ortaya çıkar. Çünkü bunların bütün işi fırıldak. Bugün bir kez daha milletimizle birlikte tarih yazmaya hazırlanıyoruz. Bu tarih insanımıza kurulan sinsi tuzakları bozma tarihidir." ifadelerini kullandı.

"PAZAR GÜNÜNE ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, "Terör örgütleriyle beraber olan bay bay Kemal ve avanesini pazar günü sandığa gömüyor muyuz? Sincan'dan öyle bir ses verin ki yankısı Pazar gününe kadar sürsün.Pazar gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Balkon konuşmasına hazır mıyız? Öyleyse çok çalışalım. Terör örgütüyle yürüyen bay bay Kemal'e pazar günü dersini vermek gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Biz Sincan'ı çok seviyoruz. Bu ne muhteşem bir ilgi. Altındağ'dan geldik, Pursaklar'dan aynı şekilde. Birbirinden yarış var. Şimdi geldik Sincan'a 135 bin. Maşallah. Sincan Pazar'a gümbür gümbür gidiyor. Sevgili Ankaralılar, Sincanlılar sizleri en kalbi duygularımla, hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bugün Ankara bir başka coşkulu. Biz bu millete hizmetkar olmayalım da ne yapalım? Hamdolsun milletimiz de girdiğimiz her mücadelede bizi destekledi.

"BİRİLERİ HEP TAKOZ SİYASETİ YAPIYOR"

Biz gece gündüz çalışırken birileri hep takoz siyaseti yapıyor. Tek parti faşizminin mirası olan darbe ile ülke yönetimine gelme alışkanlığından hiç vazgeçmediler. İdeolojik kavgalar ile milleti birbirine düşürürken kalpleri ürpermedi. Hamd olsun sağladığımız güven ve istikrar iklimi ile ülkemizi hedeflerinden koparmadık. Alın işte Ankara belediyesi. Ne yaptı Ankara'da? Bu yol ve havalimanı bizim eserimiz. Çünkü biz eserlerimiz ile konuştuk. Bunlar ne dedi? Otobüs ücretlerini bedava yapacağız. Yaptılar mı? Traktör vereceğiz dedi, aldınız mı? İstanbul bunu söyledi, Ankara bunu söyledi, İzmir bunu söyledi geldi mi? Çünkü bunların başındaki yalancı. Hepsi birbirine bakıyor. Üzüm üzüme bakarak kararıyor. Benim milletim bunları yutmayacak. Biz şimdi şehir hastanelerimiz yaptık. Sincan'a devlet hastanesini de yaptık mı? İnsanımızın sağlığı bizim için çok çok önemlidir. Ulaşım, enerji, tarım Türkiye olarak adımları attık. Yanı başınızdan yüksek hızlı tren geçiyor mu? Geçiyor. Biz söz verdiğimiz zaman unutanlardan değiliz. Milletimiz ile birlikte gece gündüz çalışarak ekonomimizi geliştirdik.

"GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ MİLLETİ OLUŞTURUR"

Siz bakmayın meydanlarda atıp tutanlara, ne kadar desteksiz de olsa onlara bu cesareti veren ülkeyi getirdiğimiz seviyedir. Gerçi önlerine nasıl bir ufuk serersek serelim, eski Türkiye özlemlerinden vazgeçmiyorlar. Bunlar 2018 seçimlerine eski Türkiye'nin tüm hastalıklarını savunarak gitiler. Bunlar şimdi de FETÖ'cüsü, Tefecisiyetmemiş olacak ki yanlarına LGBT'yi de alarak çıktılar. CHP, LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı LGBT'yi semtine sokmaz. Güçlü aile güçlü milleti oluşturur. Biz yola böyle çıktık, böyle devam ediyoruz."