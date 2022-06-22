Son dakika... Akşener'den Pınar Gültekin kararı tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıl önce Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin davasında verilen kararı eleştirerek, "Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın, 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun. Yazıklar olsun" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Pınar Gültekin davasında verilen karara ilişkin, "Bugün Türkiye'de kadınları sahipsiz bırakmaya çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bir kadını, bir evladı, acısı hala yüreğimizde sızlayan Pınar kızımızı vahşice aramızdan alan bir katile haksız tahrik indirimi uyguluyorlar. Yani bugün Türkiye'de bir psikopatın, 14 yıl sonra sokaklarımızda gezebilmesine göz yumuyorlar. Kadın katillerine cesaret veriyorlar. Sapıkları yüreklendiriyorlar. Yuh olsun. Yazıklar olsun. Türk yargısı için utanç vesikası olarak anılacak bu kararda onayı olan, imzası bulunan herkesi Allah'a havale ediyorum. Umarım bir gün bu katillerin, bu vicdansızların, bu psikopatların sadece başkalarının çocuklarını, kardeşlerini, eşlerini değil; sizin de çocuğunuzu, kardeşinizi, eşinizi bulabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün o adalet terazisinin size de lazım olabileceğinin farkına varırsınız. Umarım bir gün girdiğiniz vebalin, aldığınız ahın, bu dünyadan sonra bir de ahiretin olduğu gerçeğinin farkına varırsınız. Ama artık çok az kaldı. O sandık gelecek ve bu kirli zihniyet çekip gidecek. ve işte o gün geldiğinde yaralarımızı birlikte saracağız. Adaleti, özgürlüğü ve güveni birlikte sağlayacağız. Ölümleri, tacizleri, tecavüzleri değil; artık başarılarımızı konuşacağız" diye konuştu.