Son Dakika! Bakan Bozdağ: Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz

Son dakika! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "TSK kimyasal silah kullanıyor" sözleri nedeniyle gözaltına alınması gündem yaratırken, Adalet Bakanı Bozdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bozdağ, "Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz. Yeni düzenleme hazırlığı başladı, Kabine'ye arz edilecek" dedi.