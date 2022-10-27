Son Dakika! Bakan Bozdağ: Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz
Politika Haberleri
Son dakika! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "TSK kimyasal silah kullanıyor" sözleri nedeniyle gözaltına alınması gündem yaratırken, Adalet Bakanı Bozdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Bozdağ, "Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz. Yeni düzenleme hazırlığı başladı, Kabine'ye arz edilecek" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti. Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama geldi.
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