Son Dakika! Adalet Bakanı Bozdağ: Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
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Son dakika! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve kayıplara karışan HDP'li Semra Güzel hakkında konuştu. Bozdağ, "Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadı. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkış gözükmüyor." ifadelerini kullandı.
Hdp Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, 2017 yılında Adıyaman'daki operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'yla çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için hazırlanıp Meclis'e gönderilen fezleke, TBMM Genel Kurulu'na sunulmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti. Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti. Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.
Sema Güzel'in kayıplara karışması hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şu anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız 23 Mart'ta bununla ilgili yakalama kararı çıkardı. Ve kolluk da bunlarla alakalı gerekli arama ve taramayı yaptı. Ama bilinen adreslerinde Semra Güzel'e ulaşılamadı. Şu anda nerede olduğuna dair de elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Yurt içinde mi yoksa yurt dışına çıktı mı; buna dair kayıtlar incelendiğinde resmi kanallardan yurt dışına bir çıkışta gözükmüyor." dedi.
Öte yandan bugün servis edilen haberlerde Semra Güzel'in yasa dışı yollarla 22 Ocak tarihinde Türkiye'den Almanya'ya gittiği ifade edildi.