Son Dakika: 6'lı Masa ortak adayda uzlaştı, pazartesi açıklanacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelen 6'lı Masa toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Gözler Millet İttifakı'nın adayına çevrilmişken, 6'lı Masa son toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Saat 14.00'te başlayan toplantı 6 saat sürdü.

CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖRÜŞÜLDÜ

12. kez gerçekleştirilen toplantıda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı görüşüldü. Toplantıda bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı. Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

"ORTAK BİR ANLAYIŞA ULAŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Toplantı sonrası altı siyasi partinin ortak imzasıyla metin yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.

"6 MART'TA KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."