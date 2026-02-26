Haberler

Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi
Güncelleme:
ASAL Araştırma'nın şubat aynı anketinde dikkat çeken sonuçlar çıktı. "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunda kararsızlar yüzde 29,6 ile ilk sırada yer aldı. CHP yüzde 23,4, AK Parti ise yüzde 22,5 oranında destek aldı. Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo değişti. İşte son anketin sonuçları...

  • ASAL Araştırma'nın 13-21 Şubat 2026 tarihlerinde yaptığı ankette kararsız seçmen oranı %29,6 ile ilk sırada yer aldı.
  • Kararsızların dağıtılmadığı tabloda CHP %23,4, AK Parti %22,5 oranında destek aldı.
  • Kararsızların dağıtıldığı senaryoda CHP %33,2, AK Parti %32 oy oranına ulaştı.

ASAL Araştırma'nın 13–21 Şubat 2026 tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirdiği kamuoyu yoklaması, siyaset kulislerini hareketlendirdi. "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, seçmenin önemli bölümünün henüz kararını vermediğini ortaya koydu.

KARARSIZLAR BİRİNCİ OLDU

Kararsızların dağıtılmadığı tabloda "kararsız / oy kullanmam" diyenlerin oranı yüzde 29,6 ile ilk sırada yer aldı. Böylece kararsız seçmen kitlesi, tek başına tüm partileri geride bırakarak en büyük siyasi blok konumuna yükseldi. Aynı tabloda CHP yüzde 23,4, AK Parti ise yüzde 22,5 oranında destek aldı. Bu sonuç, iki büyük parti arasındaki rekabetten çok, geniş bir kararsız seçmen havuzunun varlığına işaret etti.

KARARSIZLAR DAĞITILINCA BAŞA BAŞ YARIŞ

Kararsız seçmenlerin orantısal olarak dağıtıldığı senaryoda ise tablo değişti. Bu hesaplamaya göre CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 32 ile hemen arkasında konumlandı. İki parti arasındaki farkın sınırlı kalması, seçim atmosferine girilmesi halinde kampanya süreci ve ekonomik gündemin belirleyici olabileceği yorumlarına neden oldu.

Dağıtım senaryosuna göre diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

  • CHP: yüzde 33,2
  • AK Parti: yüzde 32
  • DEM Parti: yüzde 8,8
  • MHP: yüzde 8
  • İYİ Parti: yüzde 5,7
  • Zafer Partisi: yüzde3,6
  • Anahtar Parti: yüzde 3,4
  • Yeniden Refah Partisi: yüzde2,8
  • Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1,1
  • Diğer: yüzde1,4

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDieffen:

kim yapıyor bu anketleri.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Kararsızların %90 akpli bunu herkes biliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

