Son ankette Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'a rakip oldu! Bir isim yarışı farklı kazandı

Son anketini Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapan Metropol Araştırma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı çıkardı. Ankette Erdoğan'a karşı sadece Kılıçdaroğlu kaybederken, İmamoğlu %0,9'luk farkla Erdoğan'ı geçerken, Yavaş ise yarışı %6,7'lik farkla önde bitirdi.

Türkiye seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Metropoll Araştırma son anketi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptı. Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına, 6'lı masanın adayı olarak isimleri öne çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş çıkartıldı.

ERDOĞAN SADECE KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ankette sadece Kılıçdaroğlu'na karşı üstünlük sağlarken, İmamoğlu ve Yavaş'a karşı kaybetti. Erdoğan kasım ayı anketinde yüzde %44,5 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise %39,4 oy aldı. Erdoğan'ın da Kılıçdaroğlu'nun da oy oranları ekim ayına göre düşüş gösterdi.

İMAMOĞLU KÜÇÜK BİR FARKLA ÖNDE

Erdoğan-İmamoğlu yarışında ise aradaki fark %0,9 oldu. Erdoğan %42 oranında oy alırken, İmamoğlu'nun oy oranı ise %42,9 oldu. Erdoğan'ın oy oranı yine ekim ayına göre düşüş gösterirken, İmamoğlu'nun oy oranı ise %0,5'lik bir yükseliş gösterdi.

YAVAŞ %6,7 FARK ATTI

Erdoğan-Yavaş yarışında ise arada dikkat çeken bir fark oluştu. Erdoğan %39,7 oy alırken, Yavaş ise %46,4 oy aldı. Bu yarışta da Erdoğan'ın oy oranı düşüş gösterirken, Yavaş'ın oy oranı ise İmamoğlu gibi %0,5 yükseldi.