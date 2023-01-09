Son ankette çarpıcı sonuç! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 isimden yalnızca Kılıçdaroğlu'na karşı seçimi kazanıyor

2018 seçimlerini doğru tahmin eden araştırma şirketi ORC, Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri anketinin sonuçlarını paylaştı. 3 bin 780 kişiyle gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşı karşıya getirildiği Mansur Yavaş'ın 10 puan gerisinde kalırken, İmamoğlu ve Akşener'e karşı ise 5 puan farkla kaybediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yenebildiği tek adayın Kemal Kılıçdaroğlu olması ise ankete deyim yerindeyse damga vuruyor.

ORC araştırma şirketi Cumhurbaşkanlığı seçimi oy tercihleri adlı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2-5 Ocak 2023 tarihlerinde 45 ilde 3 bin 780 kişi ile yüz yüze yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

4 İSİMLE KARŞI KARŞIYA GETİRDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile karşı karşıya getirildiği ankette birbirinden ilginç sonuçlar elde edildi.

"MANSUR YAVAŞ 10 PUAN FARKLA KAZANIYOR"

Anket sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş karşısında yaklaşık 10 puan farkla kaybederken, İmamoğlu karşısında ise yine 5 puan civarında bir farkla seçimi kaybediyor.

"AKŞENER DE 5 PUAN FARKLA ÖNDE BİTİRDİ"

Ankette adaylar arasında yer alan İYİ Parti lideri Meral Akşener de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yüzde 5'e yakın bir puanla geçiyor.

ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI KIL PAYI KAZANIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ankette yenmeyi başardığı tek lider ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak yer aldı. Erdoğan anket sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu'na karşı kıl payı olarak 1 puana yakın bir farkla kazanıyor.