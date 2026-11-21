Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Bayraktaroğlu, temasları çerçevesinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Türkiye ve Somali'den askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, askeri ve ekonomik alanlardaki iş birliği ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı