Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi ziyaret kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi. Mogadişu'daki görüşmeye Türkiye ve Somali'den askeri yetkililer katıldı; iki ülke ilişkileri, askeri ve ekonomik iş birliği ele alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Somali'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Bayraktaroğlu, temasları çerçevesinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Türkiye ve Somali'den askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, askeri ve ekonomik alanlardaki iş birliği ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.