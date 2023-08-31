SOL Parti İstanbul İl Örgütü, İstanbul Valiliği'nin Alkol Yasak Kararına Karşı Çıkıyor

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesine ilişkin, "Yürütülen şeriat provalarına karşı, laikliğe sahip çıkıyoruz. Hukuksuz, gerici bu kararın karşısındayız, kabul etmiyoruz. İstanbul Valiliği'nin alkol yasağı yurttaşların hayat tarzına ve yaşam alanlarına yönelik gerici bir müdahaledir. Ülkemizi uluslararası uyuşturucu çetelerinin merkezi haline getiren, İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayıp kadına yönelik şiddeti teşvik eden, on binlerce genci, kadını ve kız çocuğunu tarikat cemaat ağı içerisinde istismar edenlerin aldığı bu kararın karşısındayız. Alkol yasağı getiren bu valilik genelgesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu karar, idari bir karar değil, siyasal İslamcı faşist iktidar bloğunun laikliğe ve yurttaşların yaşam tarzına yönelik doğrudan bir saldırıdır" açıklamasını yaptı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü; İstanbul Valiliği'nin alkol satışı ve tüketimine yasak getiren genelgesiyle ilgili sosyal medyadan, "'Alkol yasağını' kabul etmiyoruz, laikliğe sahip çıkıyoruz!" başlığı ile açıklama yayınladı. İl örgütünün yaptığı açıklama şu şekilde:

"YURTTAŞLARIN HAYAT TARZINA VE YAŞAM ALANLARINA YÖNELİK GERİCİ BİR MÜDAHALE"

"İstanbul Valiliği'nin alkol yasağı yurttaşların hayat tarzına ve yaşam alanlarına yönelik gerici bir müdahaledir. Yürütülen şeriat provalarına karşı, laikliğe sahip çıkıyoruz. Hukuksuz, gerici bu kararın karşısındayız, kabul etmiyoruz. İstanbul Valiliği yapmış olduğu bir açıklamayla kamuya açık alanlarda içki içilmesini yasaklayan bir genelgeyi kamuoyuyla paylaştı. Karara çeşitli gerekçeler uydurularak özellikle kadınlara yönelen şiddetin önüne geçmek ve kamu güvenliğini sağlamak gerekçe gösterildi. Ülkemizi uluslararası uyuşturucu çetelerinin merkezi haline getiren, İstanbul Sözleşmesini uygulamayıp kadına yönelik şiddeti teşvik eden, on binlerce genci, kadını ve kız çocuğunu tarikat cemaat ağı içerisinde istismar edenlerin aldığı bu kararın karşısındayız.

"GENELGENİN HİÇBİR HUKUKİ DAYANAĞI BULUNMAMAKTADIR"

Alkol yasağı getiren bu valilik genelgesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Temel hak ve özgürlüklerimize yönelik düzenlemeler ancak kanunlarla yapılabilir. Valilik kararıyla getirilmeye çalışılan alkol yasağına karşı genelgenin iptaline yönelik hukuki bir süreç başlatacak olup, tüm yurttaşlarımızı bu karara karşı birlikte durmaya çağırıyoruz. Bu karar, idari bir karar değil, siyasal İslamcı faşist iktidar bloğunun laikliğe ve yurttaşların yaşam tarzına yönelik doğrudan bir saldırıdır. Bu saldırının karşısında hayatın her alanında laik, eşit ve özgür bir yaşam için mücadele etmeye devam edeceğiz!"