SOL Parti Artvin'de Hayat Pahalılığına Karşı Miting Düzenledi

SOL Parti, hayat pahalılığına ve zamlara karşı Artvin Şavşat'ta miting düzenledi. Parti yetkilileri, iktidarın hilelerle kazandığını ve ülkenin tepesinde kalmaya devam ettiğini belirtti. Yurttaşlar, mitingde elektirik ve doğalgaz zamlarının geri çekilmesini talep etti. SOL Parti, mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

UĞUR İSTANBULLU

SOL Parti artan hayat pahalılığına ve zamlara karşı bugün Artvin Şavşat'ta miting düzenledi. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "Kazandılar, hilelerle kazandılar. Biz ona engel olamadığımız için bu tek adam rejimi ülkenin tepesinde kalmaya devam ediyor. Ama sakın ha yılgınlığa kapılmayın umutsuzluğa kapılmayın. İktidar sahipleri de 'seçimi aldık diye ülkenin tapusunu aldık' zannetmesin. 21 yıldır nasıl teslim olmadıysak nasıl direndiysek bugünde aynı kararlılıkla direnmeye devam edeceğiz" dedi.

SOL Parti, hayat pahalılığına ve zamlar karşı bugün Artvin Şavşat'ta miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, "Elektirik ve doğalgazda zamlar geri çekilsin", "Halka değil, zengine vergi", "Zam, zulüm, işsizlik. İşte AKP", "Açlığa, yoksulluğa mahkum değiliz", "Zamlara hayır", Toprağıma, dereme dokunma", "Yürü karanlığın üstüne" yazılı pankartlar taşıdı.

SOL Parti Artvin İl Başkanı Mahmut Zeytinci mitingde şunları söyledi:

"BİR AVUÇ PARA BABASI, BİR AVUÇ ZENGİN, BİR AVUÇ KAPİTALİST BİZİM HAYATIMIZ HAKKINDA KARAR VEREMEZ"

"Bu sokaklar, bu topraklar bizim. Bu dereler bizim Bir avuç para babası, bir avuç zengin, bir avuç kapitalist bizim hayatımız hakkında karar veremez. Bu topraklarda, bu meydanlarda derelerimizde bizim köklerimiz var, geçmişimiz var. Biz bildiğimiz hiçbir şeyden asla geri dönmeyeceğiz. Bu sokaklar, bu topraklar bizim. Bu dereler bizim. Bir avuç para babası, bir avuç zengin, bir avuç kapitalist bizim hayatımız hakkında karar veremez. Evet bizi belli bir süre yenilgiye uğratmış olabilirler ancak biz yenilmeyi kabul etmedikçe, mücadeleden vazgeçmedikçe asla son söz söylenemeyecek.

"BİZ VARIZ VE BİZ OLDUKÇA MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Son sözü bu meydanda direnenler söyleyecek. Ayağa kalkanlar söyleyecek, gelecekleri için inadına 'biz varız' diyenler söyleyecek ve son söz her zaman bu meydanlardan sokaklardan söylenecek. Gelecek kuşaklara daha özgür bir dünyayı bırakmak için, akarsularımızı derelerimizi bırakmak için… Her şey kaybolmuş görülebilir ancak bizim devrimcilerimiz var. Bu memlekete sahip çıkanlar var. Biz varız ve biz oldukça mücadele devam edecek. Yolumuz ve solumuz açık olsun"

" 21 YILDIR NASIL TESLİM OLMADIYSAK NASIL DİRENDİYSEK BUGÜNDE AYNI KARARLILIKLA DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Daha sonra kürsüye çıkan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ise şunları dedi:

"Bir seçim geride kaldı bu seçimde iktidar sahipleri devletin bütün imkanlarını kullandılar. Para bastılar, yalan söylediler, montaj yaptılar. Bu ülkede yoksulluğa ve sefalete mahkum ettikleri milyonları Kürt diye Alevi diye Sünni diye birbirlerine düşürdüler. Kazandılar, hilelerle kazandılar. Biz ona engel olamadığımız için bu tek adam rejimi ülkenin tepesinde kalmaya devam ediyor. Ama sakın ha yılgınlığa kapılmayın umutsuzluğa kapılmayın. İktidar sahipleri de 'seçimi aldık diye ülkenin tapusunu aldık' zannetmesin. 21 yıldır nasıl teslim olmadıysak nasıl direndiysek bugünde aynı kararlılıkla direnmeye devam edeceğiz.

Önce ne söyledilerse hepsini yalayıp yuttular. Amerika'ya kafa tutuyorlardı. Batıya meydan okuyorlardı. Seçimden sonra NATO'nun önünde ABD'nin önünde el pençe divan durdular. İMF programını bu ülkeye dayattılar. Batının bütün kirli sermaye şirketleri ile pazarlığa oturdular. Önlerinde eğildiler.

"ONLARI BU ÜLKEDEN DEF EDECEĞİZ"

Gittiler Körfez'in kirli para babalarının önünde eğildiler. Zannetmesinler ki onlar çok güçlü ve muktedir. Bu ülkeyi iflasa sürüklemiş bir avuç soyguncunun iktidarını sürdürmek için çalışan zorbalardır. O yüzden mücadelenizi kararlılıkla, örgütlenerek, haklarımızı, geleceğimizi almak için birleşerek omuz omuza vererek savunacağız ve inanın onları bu ülkenin tepesinden göndereceğiz. Onları bu ülkeden def edeceğiz."