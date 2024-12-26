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Naylon fatura skandalı ortaya çıkmıştı! Aile Bakanının eşi ve MHP'li vekilin oğlu istifa etti

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Yunus Emre Vakfı'ndaki naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının ardından vakfın iki önemli ismi olan Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ın eşi ile MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun, istifa ettiği ortaya çıktı. İki ismin de istifasının vakıf tarafından istendiği iddia edildi.

Kamu vakfı olan Yunus Emre Vakfı'nda, tabela şirketlerden alınan naylon faturalar kesildiği ortaya çıkmış, vergi müfettişlerinin yaptığı incelemede, Yunus Emre Vakfı'na fatura kesen birçok tabela şirkete dair çarpıcı bilgiler yer almıştı.

Birgün Gazetesinin haberine göre, naylon fatura skandalının ortaya çıkmasının ardından Yunus Emre Vakfı'nda istifa depremi yaşandı. Başkan Yardımcıları Rahmi Göktaş ile Abdullah Kutalmış Yalçın'ın geçtiğimiz hafta istifalarını vererek görevlerinden ayrıldığı ortaya çıktı. Her iki ismin de istifasının istendiği iddia edildi.

AİLE BAKANI'NIN EŞİ VE SEMİH YALÇIN'IN OĞLU

İstifa eden Rahmi Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile evli. İstifa eden diğer Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın ise MHP'de uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul Milletvekilliği yapan Semih Yalçın'ın oğlu.

MÜFETTİŞLER İNCELEMEYE ALDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi müfettişleri geçen yaz Yunus Emre Vakfı'nı incelemeye aldı. Müfettişler, sahte fatura kesen, ticari faaliyeti bulunmayan tabela şirketler ile Yunus Emre Vakfı'nın ilişkisi olduğunu belirledi. 26 Temmuz 2024 tarihinde Yunus Emre Vakfı'na yazı gönderen vergi müfettişi, vakıftan faturalarla ilgili belge ve açıklama talep etti.

ÇOK SAYIDA FATURA KESİLDİ

Vergi müfettişlerinin vakıftan açıklama istediği faturalarla ilgili tespitleri şöyle:

• FATURALAR SAHTE: Rematek İnşaat Şirketi'nin 2022 ve 2023 yıllarında gerçek anlamda ticari bir faaliyetinin bulunmadığı, düzenlediği tüm faturaların sahte belge niteliğinde olduğu belirlendi.

• MAL YA DA HİZMET YOK: Çelikkaya Organizasyon İnşaat isimli şirketin kuruluş tarihinden itibaren düzenlediği faturaların tamamının herhangi bir mal teslimi ve/veya hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenmiş sahte faturalar olduğu tespit edildi.

• TİCARİ FAALİYETİ YOK: Vergi mükellefi Ali Fide'nin 05 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında herhangi bir ticari faaliyetinin olmadığı, sahte belge düzenleme faaliyeti ile iştigal ettiği herhangi bir gerçek faaliyetinin olmadığı bu nedenle düzenlediği tüm faturaların sahte belge mahiyetinde olduğu belirlendi.

• KOMİSYON KARŞILIĞI: Peçenekler Demir şirketinin 2021 hesap döneminde gerçek bir faaliyetinin olmadığı, işe başlama tarihinden itibaren düzenlediği belgelerin tamamının gerçek bir mal teslimi ve hizmet ifasına dayanmayan, komisyon karşılığı düzenlenen sahte belgeler olduğu tespit edildi.

• SAHTE BELGELER: Evrim Cnc Makina şirketi tarafından 24 Eylül 2021 tarihinden itibaren düzenlenen belgelerin sahte belgeler olduğu belirlendi."

BAŞKAN DA TURİZM BAKANI

Öte yandan 66 ülkede ve 88 noktada faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yapıyor. Heyetin üyeleri arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile birçok rektör ve bürokrat yer alıyor.

Naylon fatura skandalı ortaya çıkmıştı! Aile Bakanının eşi ve MHP'li vekilin oğlu istifa etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıkürşat taşdemir:

YAZIK BU ÜLKEYE VALAHİ BİLLAHİ YAZIK BU NASIL LANET BİR İŞTAHDIR BU NASIL BİR ŞEREFSİZLİKTİR YAZIKLAR OLSUN

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Makarna tayfasına sorsan " haram zıkkım olsun der" oyunuda verir :)

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıSalim:

BU HABER İÇİN AKKKKK TROLLLERDEN YORUM BEKLİYORUZ

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıA Alkan:

Birisi sabahtan akşama kadar her sözünde ALLAH'ın adını zikrediyor. Birisi Vatan millet sevgisinden bahsediyor. En yakınlarıda milletin hakkını yiyip hırsızlık yapıp milleti dolandırıyor. Yazıklar olsun

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıTuran Şahin:

maddiyatta günah yok,maneviyata bak,geldiğimiz nokda bu,maneviyat duygularıı ,ile milleti kandırın,siz bol keseden harcayın,

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıDoğuş:

Düşünün bu zihniyet Suriyeye hak hukuk adalet getirecek.Alayı hırsız.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıCihan Babacan:

BU ÜLKEMİZDE HİÇ DÜRÜST ADAM ÇIKMAYACAKMI YAV ARKADAŞ?

Yorum Beğen31
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Haber Yorumlarıufo:

balık baştan kokuyor ama halkımız ne diyor çalıyor ama çalışıyor yapacak birşey yok kendimiz ettik kendimiz bulduk

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEren Baytemur:

Dava açılmış mı peki ?

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

Devlete çomak sokan sokana yazıklar olsun. bizde vergi veriyoruz li ülke ayakta kalsın

Yorum Beğen21
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