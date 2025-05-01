Siyasilerden 1 Mayıs mesajları

Siyasiler 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı.

"1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN"

Çevre, Şehircilik ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Kurum, "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Alın teriyle atılan her adım, bu ülkenin yarınlarına atılan sağlam bir temel… Varlığıyla ülkemizi büyüten, her zorluğu birlikle aşan işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Nice güzel yarınlara, el birliğiyle…" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan günün anlam ve önemine ilişkin yayımladığı mesajda, "Türkiye Yüzyılı'nı emeği ve alın teri ile inşa eden tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" dedi.

Işıkhan yayımladığı bir diğer mesajda ise şu ifadeleri kullandı: "Alın terleri ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin bugünlere ulaşmasında büyük emekleri olan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

Devleti ve milleti payidar kılmanın yegane yolunu insanı yaşatmakta gören kadim medeniyetimiz binlerce yıldır bu topraklarda mukaddes saydığı emeğin ve alın terinin savunucusu olmuş, toplumsal hayatın her evresinde hakkın ve adaletin tesisine öncülük etmiştir.

Bizler de gerçekten hareketle, son 23 yıllık kalkınma yolculuğumuz boyunca, ömrünü ve tüm mesaisini Türkiye'nin geleceğine adayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sahip olduğumuz bu değerlerin yeniden hatırlanması ve çalışma hayatı başta olmak üzere hemen her alanda gerçekleştirdiğimiz devrim niteliğindeki büyük adımlara mihenk olması için durmaksızın çalıştık, çabaladık. İşçilerimizin emeklerinin karşılığının teslim edilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sendikal özgürlüklerin korunması gibi pek çok konudaki sorunlara çözüm üretmek ve çalıma hayatının ülkemizin bugünkü seviyesine yakışır standartlara kavuşturulması için tüm imkanlarımızı harekete geçirdik.

Emek ve dayanışma bilincini millete hizmet anlayışının merkezine yerleştirmiş kadrolar olarak bugünlere kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin her bir karış toprağında emeği, göz nuru, alın teri olan işçilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın koşulsuz yanında olmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle ülkemizin gücüne inanarak Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzde her daim yanımızda olan işçi kardeşlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm dünyada birliğin, dayanışmanın ve üretimin sembolü olarak kutlanan bu müstesna günün daha adil ve barışçıl bir çalışma hayatının birlikte inşası için milat olmasını temenni ediyorum."

"YASAKLARIN SON BULACAĞI GÜNLER ÇOK YAKIN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 1 Mayıs'a ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ya Adalet, Ya Sefalet!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Alın teriyle kazanan, helal ekmeğiyle varlık mücadelesi veren emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Bugün 1 Mayıs. İşçilerin ve emekçilerin bayramı. Silivri Cezaevinden bütün işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayısını kutluyorum. İşçiler ve emekçiler insanca bir yaşam ve çalışma koşulları için senelerdir mücadele ediyor. Dünyayı ve hayatı emekleriyle var edenler uzun zamandır emeklerinin karşılığını almak ve insanca koşullarda çalışmak kavgasını veriyor. 1 Mayıs bu uzun mücadeleyi, bu zorlu kavgayı simgeliyor. Kutlu olsun! Emeğiyle geçinen insanların, ülkemizde ne kadar ağır şartlardan geçtiğini çok iyi biliyorum. Ekonomimizi çökerten iktidar, 19 Mart darbesiyle bu ülkede geçinmeyi, iş ve aş derdindeki on milyonları daha da zora soktu. Emekçi Kardeşlerim, İşçiler, Bu devran elbette dönecek. Emeğin, emekçinin hakkını alacağı bir dönemi çok yakında getireceğiz. Yasakların, baskıların son bulacağı günler çok yakın. 1 Mayıs'ı Taksim'de milyonlarla, hep birlikte, coşkuyla kutlayacağımız günlere kavuşmamıza az kaldı. Başta İstanbul için gece gündüz çalışan emekçi kardeşlerim olmak üzere alın teriyle evlerine ekmek götürme derdindeki milyonlara selam olsun. 'Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı' günler yakındır. 1 Mayıs kutlu olsun."