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TBMM'de kritik görüşme: Bahçeli, Çelik ve Güler Genel Kurul'da

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MHP lideri Bahçeli, AK Parti sözcüsü Çelik ve Grup Başkanı Güler, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmeleri için TBMM Genel Kurulu'na katıldı. Bahçeli, muhalefetteki kafa karışıklığına ilişkin '18 saat dinleyeceğiz' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Genel Kurulu'na giriş yaptılar.

Milli dayanışma ve Toplumsal Bütünlüğün Güçlendirilmesi Kanun Teklifi görüşmelerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.

MHP Genel Başkanı Devler Bahçeli, gazetecilerin 'bazı partilerde kafa karışıklığı görünüyor' sözlerine "18 saat dinleyeceğiz" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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