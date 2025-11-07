Haberler

Siyaset kulislerini sarsacak haber! İki parti birleşmek için görüşmelere başladı

Güncelleme:
Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi ile Fatih Erbakan'ın liderliğini üstlendiği Yeniden Refah Partisi, birleşme görüşmelerine başladı. İddiaya göre, birleşmenin gelecek yıl Şubat ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

Gelecek Partisi ile Yeniden Refah Partisi'nin birleşmek için görüşmelere başladığı, birleşmenin Şubat ayına kadar tamamlanmasının beklendiği iddia edildi.

Siyaset kulislerini sarsacak ve Meclis aritmetiğini etkileyecek bir iddia öne sürüldü. İddiaya göre, iki siyasi parti birleşme görüşmelerine başladı.

GELECEK PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ BİRLEŞİYOR

Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi ile Fatih Erbakan'ın liderliğini üstlendiği Yeniden Refah Partisi, birleşme görüşmelerine başladı. İddiaya göre, birleşmenin gelecek yıl Şubat ayına kadar tamamlanması planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi'nin yeni genel merkez binasına taşınmasının ardından Ahmet Davutoğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunmuştu.

Davutoğlu ise iki partinin birleşeceği iddialarına ilişkin, "Birlikte çalışma konusunda güçlü bir irademiz var. Birlikte çalışma alanının genişlemesi ve Türkiye'nin önüne gerçek bir alternatif koyma konusunda müşterek bir irademiz var. Makam niyetiyle yola çıkanlar, menzile ulaşmaz" demişti.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVATOZZ:

İkiside pazarlamacı satış elemanı:)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Akli olan bu ikisini hic secmez

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan:

kurtcede guzel bi ata sozu niskciya nukji avaya. (mercimek neyse nohut odur) birbirini tamamladilar erbakan bi kac % vardi oda davutogluyla beraber bitmistir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİL LA:

Ahahhahahah Bu iki yetersiz bakiyenin Oy oranları % 1.5 İkisini toplasan 1.5 + 1.5 = YİNE % 1.5 yapar ahah ahhah ahah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
