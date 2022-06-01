Siyaset kulislerini hareketlendiren Bahçeli- İnce görüşmesi bugün! Masada 3 başlık var - Haberler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin hazırladığı tarım raporunu diğer partilere sunmaya devam ediyor. Muharrem İnce, bugün MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme, MHP Genel Merkezinde öğle saatlerinde yapılacak.

TELEFONLA ARAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İnce'yi telefonla arayarak, "Görüşelim" demesi, siyaset kulislerini hareketlendirdi. İnce'nin de bu davete icabetten randevu aldığı ve iki liderin artan gıda fiyatları, tarımsal sulamada yaşanan sıkıntılar sonucu ortaya çıkan açlık ve kıtlık tehlikesine karşı çözüm önerilerini konuşacağı öğrenildi.

SON OLARAK ÖZDAĞ'I ZİYARET ETTİ

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Genel Başkanlar Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, görüşme sonrasında basın mensuplarına görüşmenin içeriğine dair açıklamalar yaptı.

İnce, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ ve parti yöneticilerine misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Gıda egemenliği Türkiye'nin beka sorunudur. Bu sorunu çözmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"ZİYARETLERİ NEDENİYLE TEŞEKKÜR EDERİM"

Ümit Özdağ ise, "Türkiye'yi bekleyen gıda krizi ve kıtlık hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve heyetine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

CHP ESPRİSİ DİKKAT ÇEKTİ

İki liderin ortak basına açıklamasına ise Muharrem İnce'nin CHP'ye gönderme yaptığı espri damga vurdu. İnce, "Her partiden randevu istiyoruz. Eğer güvenliğe bırakın derlerse, raporumuzu oraya bırakırız" demişti. Özdağ'ın da bu sözlere güldüğü görülmüştü. İnce'nin CHP'den ayrılarak kendi partisini kurması nedeniyle eski partisiyle arasında anlaşmazlıklar olduğu biliniyor.

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