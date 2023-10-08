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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Tecer köyünü ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ulaş İlçesine bağlı Tecer köyünü ziyaret etti. İlçe Kaymakamı Emre Zafer ve Belediye Başkanı Turan İlbey tarafından karşılanan Vali Şimşek, köyün genel durumu hakkında bilgi aldı. Şimşek, daha sonra Tecer Dağı Beşgözler mevkisinde bulunan balık çiftliğinde incelemelerde bulundu. Ziyaretinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da yer aldı.