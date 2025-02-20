Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı

İstanbul'da kabus yeni başlıyor! Uzmanlardan yarın için kritik çağrı
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Sisi ve Abdullah, Suudi Arabistan'a Ziyaret Gerçekleştiriyor

Sisi ve Abdullah, Suudi Arabistan'a Ziyaret Gerçekleştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı II. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Riyad'a gidecekler. Toplantının, Mısır'da düzenlenecek acil Arap zirvesinin gündemiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı II. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine cuma günü Riyad'a gidecek.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı II. Abdullah, cuma günü Riyad'a ziyaret gerçekleştirecek. Gayriresmi nitelikteki toplantının "liderleri bir araya getiren yakın kardeşlik ilişkileri çerçevesinde" gerçekleştirileceği belirtildi. Ortak eylem ve alınan kararların, Mısır'da 27 Şubat'ta "Filistin" gündemiyle düzenlenecek acil Arap zirvesinin gündeminde olacağı ifade edildi.

Trump'ın skandal Gazze planı tepki çekmişti

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti. Ürdün ve Mısır ise Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını kesin bir dille reddetmiş, Trump'ın Gazze planı İsrail haricinde destek bulmamıştı. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
img

Kayınpeder ile gelinin sevişme sahnesini RTÜK affetmedi
img

Kassam Tugayları'ndan Trump'a tarihi rest
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Galatasaray, UEFA Başkanı Ceferin'i Fenerbahçe derbisine davet etti

Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e olay mektup
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Galatasaray, yabancı hakem için Tahkim Kurulu'na gitti

Derbinin hakemi ortalığı karıştırdı! Süper Lig devinden itiraz var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.