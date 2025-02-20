Sisi ve Abdullah, Suudi Arabistan'a Ziyaret Gerçekleştiriyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı II. Abdullah, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine cuma günü Riyad'a gidecek.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı II. Abdullah, cuma günü Riyad'a ziyaret gerçekleştirecek. Gayriresmi nitelikteki toplantının "liderleri bir araya getiren yakın kardeşlik ilişkileri çerçevesinde" gerçekleştirileceği belirtildi. Ortak eylem ve alınan kararların, Mısır'da 27 Şubat'ta "Filistin" gündemiyle düzenlenecek acil Arap zirvesinin gündeminde olacağı ifade edildi.

Trump'ın skandal Gazze planı tepki çekmişti

Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere gönderilmesini önererek tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "Gazze'yi devralacağını" söylemişti. Trump, Filistinlilerin Gazze Şeridi'ni terk etmekten başka alternatiflerinin olmadığını ve komşu ülkeler Ürdün ve Mısır'ın yerlerinden edilen Filistinlileri kabul etmesini istediğini dile getirmişti. Ürdün ve Mısır ise Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını kesin bir dille reddetmiş, Trump'ın Gazze planı İsrail haricinde destek bulmamıştı. - RİYAD