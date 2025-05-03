Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği kamuoyu ile paylaşıldı.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Önder'in vefat haberi sevenleri yasa boğarken; İYİ Partili Mehmet Aslan'ın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Aslan paylaşımında "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerini kullandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN ÇARK ETTİ

Aslan'ın paylaşımı büyük tepki çekerken; bir süre sonra Aslan paylaşımından geri adım attı. Tepki çeken paylaşımı sildiğini açıklayan Aslan, "Daha önce de söylemiştim, ne ölüm döşeğinde, ne de ölmüş bir insanın arkasından konuşmam. Ölmüşün arkasından Allah rahmet eylesin ya da Allah taksiratını affetsin denir! Ben de öyle dedim" diye yazdı.

Aslan ayrıca "Sonraki ifadem ise, ölüm günü babasını kaybetmiş bir kız evlada,ailesine ve de hassasiyeti olan iyi insanlara ağır olduğunu fark ettiğim, bu durumun da bana yakışmadığı için paylaşımı sildim. Yanlışta ısrar edilmez!

Bu arada paylaşımın altına, ölmüşün arkasından konuşulmaz deyip yedi düvel ölmüşlerimize hakaret eden, iftira eden müptezellerle tek tek hesaplayacağız" ifadelerini kullandı.