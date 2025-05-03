Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı

Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı
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Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından "Tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan, gelen tepkilerin ardından geri adım attı. Paylaşımını silen Aslan, "Ölüm günü babasını kaybetmiş bir kız evlada, ailesine ve de hassasiyeti olan iyi insanlara ağır olduğunu fark ettiğim, bu durum da bana yakışmadığı için paylaşımı sildim" dedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastane tarafından yapılan açıklamada Önder'in çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği kamuoyu ile paylaşıldı.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Önder'in vefat haberi sevenleri yasa boğarken; İYİ Partili Mehmet Aslan'ın yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Aslan paylaşımında "Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı

TEPKİLERİN ARDINDAN ÇARK ETTİ

Aslan'ın paylaşımı büyük tepki çekerken; bir süre sonra Aslan paylaşımından geri adım attı. Tepki çeken paylaşımı sildiğini açıklayan Aslan, "Daha önce de söylemiştim, ne ölüm döşeğinde, ne de ölmüş bir insanın arkasından konuşmam. Ölmüşün arkasından Allah rahmet eylesin ya da Allah taksiratını affetsin denir! Ben de öyle dedim" diye yazdı.

Aslan ayrıca "Sonraki ifadem ise, ölüm günü babasını kaybetmiş bir kız evlada,ailesine ve de hassasiyeti olan iyi insanlara ağır olduğunu fark ettiğim, bu durumun da bana yakışmadığı için paylaşımı sildim. Yanlışta ısrar edilmez!

Bu arada paylaşımın altına, ölmüşün arkasından konuşulmaz deyip yedi düvel ölmüşlerimize hakaret eden, iftira eden müptezellerle tek tek hesaplayacağız" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'e yönelik ifadesi tepki çeken İYİ Partili Mehmet Aslan geri adım attı

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıcw2xkk8fw2:

totos seni buskivit cocigi

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Allah bir gun herkesin canini alacak, dining ve irkina bakmadan. Kendisini yetistirememis bir Cahil. Allah Rahmet Eylesin….

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Haber YorumlarıAlfakurt:

At ölür meydan kalır yiğit ölür şanı kalır. Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun yiğit Adam.

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Haber YorumlarıMGk:

Gazinocu Mehmet bu işler seni aşar

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Haber YorumlarıDerunum:

Mehmet Aslan adam gibi adamdır. Ne dediyse doğru söylemiş.

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Niye zorunuza gidiyor bunca insanı olumu yol kesıp asker polis şehit edılırken nerdeydınız ulkemın duşmanları Allah tabiki her. Kulunun canını alacak ama hak ettığı gibide hesaba sorulacak

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Haber Yorumlarıturan atsız:

ne olmuş hakaret yok ayrıca diyelim hiçbir 29 ekim, 23 nisan a katılmayıp anıtkabire gitmeyen biri bugünlerde vefat etse allahın işi der herkes ne bileyim rahmetli volkan konak a geberdi demişti densiz biri bayramlarda ölenlere üzülüyorum demişti kendi bayramda öldü dese bence birşey yoktu.

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Haber YorumlarıJon snow:

Kpek

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