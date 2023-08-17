Şırnak Valisi Cevdet Atay: Önceliğimiz terörle mücadele

Şırnak'a atanan Vali Cevdet Atay, öncelikli hedeflerinin terörle mücadele olduğunu belirterek, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Valiler Kararnamesiyle Düzce'den Şırnak'a atanan Vali Cevdet Atay, kente geldi. Havayoluyla Şerafettin Elçi Havalimanına gelen Vali Atay, kent protokolü tarafından karşılandı. Daha sonra valiliğe geçen Vali Atay, burada Belediye Başkanı Mehmet Yarka, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Burada her kes ile tokalaşan Vali Atay, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara sıcaklıklarından dolayı teşekkür ederek açıklamalarda bulundu. Vali Atay, "Allah nasip ederse bu günden itibaren bir müddet Şırnak'a birlikte hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın tensip ve taktirleri ile Şırnak Valiliğine atanmış bulunmaktayım. Bu gün bismillah deyip görevimize başladık. Öncelikle Şırnak halkımızın, burada çalışan kıymetli mesai arkadaşlarım şahsında görevimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah bizi, büyüklerimize, devletimize, milletimize karşı hiçbir zaman mahçup etmesin. Benden önce görev yapan kıymetli valilerimize buraya sağladıkları üstün hizmetlerden dolayı hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Önceliğimiz terörle mücadele"

Vali Atay, önceliklerinin terörle mücadele olduğunu söyledi. Atay, "Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Terörle mücadele konusunda çok ciddi başarılar elde edildi. Burası sembol illerden ama Allah'a hamd olsun bundan sonra en güzel şekilde anılacak yerlerdendir. Burada terörle mücadele konusunda görev yapan Mehmetçiğimize, jandarmamız, polisimiz, askerimiz, güvenlik korucularımız ve bunların başındaki komutanlarımız, müdürlerimiz Allah hepsinden razı olsun. Ayaklarına Allah taş değdirmesin. Terörle mücadele neticesinde geldiğimiz nokta, Şırnak şimdi petrol ile gündeme geliyor. İnşallah 85 milyonun gözü buradan gelecek güzel haberlerde. Bunun yanında Cumhurbaşkanımızın çokta önemsediği, dolayısıyla bizim bu petrol konusunda kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Bizim bura ile alakalı elimizden gelen tüm gayret, tüm kurumlarımız ile tüm arkadaşlarımız ile bu saatten sonra gösterme mecburiyetimiz söz konusudur" diye konuştu.

Çok güzel işleri hep birlikte yapacaklarını dile getiren Vali Atay, "Tek başıma şahıs olarak ben değil, burada hep beraber bir bütünüz. Sizler ile kaymakamlarımız, kıymetli komutanlarımızla, belediye başkanımızla başkanlarımızla, değerli siyasetçilerimiz ile el birliğiyle Şırnak için en güzelini yapmak bundan sonra bizim vatan borcumuz. Bütün kapıları çalacağız. Vatandaşlarımıza her konuda destek olacağız. Vatandaşlarımızın haklı konularında mutlaka yanlarında olacağız ve hiçbir vatandaşımız bir konuda ben haksızlığa uğradım demeyecek. Vatandaşlarımıza özellikle şunu iletmek istiyorum. 7-24 saat kapımız açık. Hangi vatandaşımızın ne derdi varsa mutlaka gelsinler. Kıymetli muhtarlarımıza sesleniyorum. Mahallelerinizde, köylerinizde fark-u zaruret içerisinde olan birisi, hastası olan birisi mutlaka bunları iletmek sizin boynunuzun borcu, yerine getirmekte bizim. Devletimiz çok güçlüdür. Cumhurbaşkanımızın bize bizzat talimatıdır. Gece yatarken başını yastığa huzur içerisinde rahatça koyamayan bir vatandaşımız varsa uyku bize haramdır. Bu hepimiz için geçerlidir. Çünkü hepimiz birbirimiz için varız. Burada amacımız Şırnak'ı elbirliği ile daha yaşanılır hale getirmek. Buranın refahını daha üst seviyelere getirmek. Ben sizlere güveniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, konuşmaların ardından makamında belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve askeri erkan ile bir araya geldi. - ŞIRNAK