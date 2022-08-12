Haber : Şırnak politika haberleri... Silopi Kaymakamlığına Harran Kaymakamı Cihat Koç atandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şırnak politika haberleri... Silopi Kaymakamlığına Harran Kaymakamı Cihat Koç atandı

 - Güncelleme:
Şırnak politika haberleri... Silopi Kaymakamlığına Harran Kaymakamı Cihat Koç atandı

Şırnak gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın'ın Didim ilçesine atanırken, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Kaymakamı Cihat Koç ise Silopi Kaymakamı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan, Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Aydın'ın Didim ilçesine atanırken, Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Kaymakamı Cihat Koç ise Silopi Kaymakamı olarak atandı.

Silopi Kaymakamlığına atanan Cihat Koç, aslen Trabzon Çaykaralı olup İstanbul Fatih doğumludur. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2010 yılında mezun olan kaymakam Koç, 2012-2014 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak çalışmıştır. Akabinde 103. Dönem Mülki İdare amiri olarak Çanakkale' de görevine başladı. Sırasıyla Kayseri Bünyan ve Tokat Artova ilçelerinde vekaleten, Sakarya Taraklı ve Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde asaleten kaymakamlık yaptı. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Harran Silopi Aydın Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title