Sırbistan'dan Maraş saldırısına taziye

Sırbistan, Kahramanmaraş'ta ortaokula düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini iletti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe olarak yayınladığı taziye mesajında, "Türkiye'de bir ortaokulda yaşanan trajedinin haberini derin bir acı ve samimi bir üzüntüyle aldım. Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları ve şahsım adıma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Yaralılara acil şifalar, bu trajediden etkilenen herkese ise bu zor günlerde acıya dayanma gücü diliyorum" dedi. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı