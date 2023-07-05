Sırbistan Cumhurbaşkanı Kosovalı Sırpların işkenceye maruz kaldığını savundu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpların son 15 yılın en büyük işkence ve zulmüne maruz kaldığını savundu. Vucic, Kosova'nın kuzeyinde bir aydan uzun bir süredir devam eden gerginliği görüşmek üzere Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı başkent Belgrad'da kabul etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosovalı Sırpların son 15 yılın en büyük işkence ve zulmüne maruz kaldığını savundu.

Vucic, Kosova'nın kuzeyinde bir aydan uzun bir süredir devam eden gerginliği görüşmek üzere Avrupa Birliği (AB) Belgrad- Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı başkent Belgrad'da kabul etti.

Görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, "Lajcak ile Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve bu zamana kadar yapılan anlaşmaların uygulanması konularını görüştük. Kendisini bir kez daha Kosovalı Sırpların son 15 yılın en büyük işkence ve zulmüne maruz kaldığı noktasında uyardım." ifadesini kullandı.

Uluslararası kurumlara daha somut adımlar atmaları yönünde çağrıda bulunan Vucic, görüşmede Kosovalı Sırpların taleplerini bir kez daha yinelediğini aktardı.

Lajcak da açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kosovalı Sırpların da katılacağı yeni yerel seçimlerin gerekliliği ve diyaloğa dönüşü konuştuk. Yaptığım görüşmeler gelecek adımlar için netlik sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Lajcak dün de Kosova'nın başkenti Priştine'de Başbakan Albin Kurti ile bir araya gelmişti.

Kosova'nın kuzeyindeki gerginlik devam ediyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi " Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu. Sırbistan, 26 Haziran'da Kosovalı polisleri serbest bırakmıştı.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına almış, Sırbistan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu belirtiliyor.

AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında, ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulunmasına çalışılıyor.