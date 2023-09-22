Sinop Aile Çalıştayı'nda ailenin sosyal sorunları ele alındı

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce düzenlenen "Aile Çalıştayı"nda ailenin sosyal sorunlarının tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Çalıştayı'nda kamu kurum ve kuruluşları ile dernek yetkilileri aile konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayda konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Aile toplumun kilit taşı, mayası, milletimizin en mukaddes ocağıdır. Aile aydınlık nesillerin anahtarı, millet varlığımızın temeli ve asli dayanağıdır. Aile hayat boyu sahip olacağımız ahlak temellerinin atıldığı ve ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır. Aile sevgiyi paylaştığımız, sıkıntıyı birlikte göğüsleyip bu durumu birlikte yaşadığımız yuvamızdır. İnancımız, töremiz, geleneğimiz aileyi iki cihan saadetinin kapısı, dünyada ise cennette yaşamanın anahtarı olarak kabul etmektedir. Aile, bir toplumun kalbi nasıl ki vücut kalp ile çalışıyorsa kalp ana bir organsa, aile de bu vazifeyi görmektedir" dedi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Metin Keleş ise "Aile hayat boyu sahip olacağımız akıl ve ahlak temellerinin atıldığı, ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır. Aile toplumun kilit taşı, mayası, milletimizin en mukaddes ocağıdır. Aile aydınlık nesillerin anahtarı, millet varlığımızın temeli ve asli dayanağıdır. Aile hayat boyu sahip olacağımız akıl ve ahlak temellerinin atıldığı, ruhlarımızın manevi değerlerle beslendiği sıcacık yuvamızdır. Aile sevgiyi, paylaşmayı, sıkıntıyı birlikte göğüsleyip, mutluluğu birlikte yaşamayı öğretir. Aile, toplumun çekirdeği ve yaşam kaynağıdır. Bu çekirdekte hayat varsa toplumda da hayat vardır. Aile bir toplumun kalbidir. Nasıl ki insan vücudunda kalp durunca ruhumuz da gidiyorsa, sağlıklı aile bağları olmazsa toplumsal birlik ve beraberlik ruhunu da kaybederiz. Aile kurumunda yaşanan olumsuzluklar, toplumsal huzurdan, sosyal ilişkilere kadar, hayatın her alanını olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.

Çalıştaya ayrıca Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk, kurum müdürleri, sivil toplum kurulu temsilleri ve davetliler katıldı. - SİNOP