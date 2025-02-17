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Singapur'da Muhalefet Lideri Yalan Söylemekten Suçlu Bulundu

Singapur'da Muhalefet Lideri Yalan Söylemekten Suçlu Bulundu
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Singapur'da İşçi Partisi lideri Pritam Singh, parlamento komitesine yalan ifade vermekten dolayı suçlu bulundu. Alacağı cezanın, bu yılki genel seçimlerde aday olmasını engelleyebileceği belirtildi.

Singapur'da bir mahkeme muhalefet lideri Pritam Singh'i parlamento komitesine yalan söylemekten suçlu buldu.

Singapur'da 48 yaşındaki muhalefet lideri Pritam Singh, hakim karşısına çıktı. İşçi Partisi lideri Singh, partili bir milletvekiline yönelik yürütülen soruşturmada parlamento komitesine yalan ifade verdiği gerekçesiyle iki kez suçlu bulundu. Singh'in alacağı ceza henüz belirlenmezken, çarptırılacağı cezanın bu yıl yapılması planlanan genel seçimlerde aday olmasını engelleyebileceği belirtildi.

Muhalif lider Singh, hakkındaki her suçlama için en fazla 3 yıl hapis cezası ve 7 bin Singapur dolarına kadar para cezası alabilir. Singapur anayasasına göre en az 10 bin Singapur doları (yaklaşık 7 bin 400 dolar) para cezasına çarptırılan veya en az 1 yıl hapis cezası alan bir kişi, 5 yıl boyunca seçimlere aday olamaz veya parlamentoda yer alamaz.

Milletvekili Raeesah Khan, 2021'de polisin cinsel saldırı mağduru bir kadına uygunsuz davrandığını iddia etmiş ancak polis dosyalarında böyle bir olaya ilişkin kayıt olmadığı ortaya çıkmıştı. Hikayenin gerçek olmadığını itiraf eden Khan, görevinden istifa etmişti. Singh ise soruşturma komitesine Khan'ın olay hakkında yalan söylediğinden haberdar olmadığını öne sürmüştü. - SİNGAPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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