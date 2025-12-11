İçişleri Bakanı Yerlikaya: "(Balıkesir'deki deprem) AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) ve ilgili kurumların derhal saha taramalarına başladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölgede çalışmalara başlandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA