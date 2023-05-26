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"Sinan Oğan'ın yeğeniyim" dedi, verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

Politika Haberleri

2. tur seçimleri öncesinde yapılan sokak röportajı büyük ses getirdi. Mikrofon uzatılan bir genç, Sinan Oğan'ın öz yeğeni olduğunu belirtip ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararı alan 'dayısının' yanlış yaptığını düşündüğünü ve Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı. Herkesin "Duyduklarımız doğru muydu?" dediği dakikalarda sosyal medya hesabından "Şakasına söyledim Sinan Oğan dayım değil" paylaşımı yapan gence, Sinan Oğan da yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri öncesinde yapılan bir sokak röportajında, mikrofon uzatılan genç 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5.17 oy oranına ulaşan Sinan Oğan'ın öz yeğeni olduğunu iddia etti.

"Dayısının" ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararından hoşnut olmadığını belirten genç, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

Gencin mikrofona yaptığı açıklama kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, herkesin "Duyduklarımız doğru muydu?" dediği anlarda adı Emir Kalkan olduğu öğrenilen şahıs Twitter hesabından konuya açıklık getirdi.

Şaka yaptığını ifade eden Kalkan, sosyal medya hesabından röportaja ait görüntüleri paylaşarak "Sinan Oğan dayım değil. Yayılmasın, kimse zarar görmesin" ifadelerini kullandı.

'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

Gencin paylaşımına Sinan Oğan da kayıtsız kalmadı. Paylaşımı alıntılayan Oğan, "Bir sürü insanı trollemiş, madara etmişsin yeğen :)" dedi.

'Sinan Oğan'ın yeğeniyim' dedi verdiği röportajla gündem yarattı! Sonrası daha bomba

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Sosyal Medya Sinan Oğan Politika Güncel Haberler

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