Sinan Oğan ile Zafer Partisi'nin İBB Adayı Karamahmutoğlu birbirine girdi! Özdağ'ın sağ kolunun tek kelimelik paylaşımı ise bomba

Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, katıldığı bir yayında, 14 Mayıs seçimlerinde partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan hakkında, "Sinan Oğan'ın MHP'liliği milletvekili olmayla başlar. Geçmişinde Ülkücülüğü, Türk milliyetçiliği yoktur. Onu tanıdığımda sosyalistti" iddiasında bulundu.

SİNAN OĞAN'IN CEVABI SERT OLDU

Sinan Oğan, Karamahmutoğlu'nun iddialarına X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. "Utanmadan yalan konuşup, iftira atıyorsun." diyen Oğan, "En son seçimlerde şu an adayı olduğun Zafer Partisi'ne oy vermediğin gibi Türk milliyetçilerini Zafer Partisi yerine CHP'ye oy vermeye çağırıp HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun!" ifadelerini kullandı.

Azmi Karamahmutoğlu ve Ümit Özdağ

"SEN BENİ NE ZAMAN TANIDIN?"

Açıklamasının devamında "Görüyorum ki ben cevap vermedikçe sen iftiralarına devam ediyorsun. Ve artık günah bizden gitti" diyen Oğan, şöyle devam etti: "İstanbul gibi aziz bir şehrimize belediye başkan adayı olmuşsun ama utanmadan yalan konuşup, iftira atıyorsun. Güya sen beni tanıdığında ben sosyalistmişim! Sen beni ne zaman tanıdın Azmi Karamahmutoğlu? Sen Mersin'de Meslek Yüksekokulu'nda okuduğunda ben İstanbul'da okuyordum o esnada tanışmadık. Rahmetle andığım İstanbul Ülkü Ocakları eski il başkanı Nihat Çetinkaya ile beraber 1988 yılında İstanbul'da Azerbaycan Derneği'ni kurup Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesi verdiğimizde tanışmış olamayız zira sen oralarda yoktun, yine rahmetle andığım Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Turan Yazgan hocamla beraberdim, 1989'da Türk Dünyası Atlasını ilk defa olarak ben hazırlamıştım orada da tanışmadık. Ben onların yanında Türk dünyası mücadelesi verdiğimde de tanışmadık. 1990 yılında Rus tankları Bakü'de katliam yaptığında Sovyetler Birliği İstanbul Başkonsolosluğu önüne şahsen 25 bin kişiyi yığıp mitinge liderlik ettiğimde de sen yoktun, orada da tanışmadık. Ardından Azerbaycan'a gittim orada da rahmetli Elçibey'in yanındaydım, orda da tanışmadık seninle.

"KILIÇDAROĞLU SENİ BURUŞTURUP BİR KENARA ATTI"

Sonrasında Azerbaycan'da TIKA Temsilcisi olarak Türk dünyasına hizmet veriyordum ve üniversitede öğrenci yetiştiriyordum, orada da tanışmadık. 2000 yılında Türkiye'ye dönüp Ümit Özdağ ile ASAM'da çalışmaya başladım. Orada da tanışmadık. Yine sonrasında MHP'de Sn. Genel Başkana danışmanlık yaptım, sonrasında da mecliste MHP milletvekiliydim. Buralarda da tanışmadık. Seninle ilk buluşmamız 2015 yılında benim MHP Genel Başkan Adaylığım zamanında İstanbul'da bir ofiste oldu. O zaman bana genel başkan olursam seni partiye yeniden alıp almayacağım sormuştun ve ben de elbette partiden kopan herkesi toparlayacağım demiştim, sen de beni desteklediğini ifade etmiştin. Madem ben sosyalisttim neden benimle görüştün ve desteklediğini ifade ettin? Sonra seni en son Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir vekillik kapmak için HDP ile kol kola görmüştük. Kılıçdaroğlu kimlere kimlere vekillik verdi de seni kullanıp bir vekilliğe dahi layık görmeyip buruşturup bir kenara attı.

"TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ HDP İLE KOL KOLA GİRMEYE ÇAĞIRIYORDUN"

Bir ara ATA ittifakı ve Zafer Partisi'ne oy verip oyunuzu heba etmeyin diyordun. En son seçimlerde şu an adayı olduğun Zafer Partisi'ne oy vermediğin gibi Türk Milliyetçilerini Zafer Partisi yerine CHP'ye oy vermeye çağırıp HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun! Bu tiplerin ortak bir özelliği vardır. Ellerinde bir kantar olduğunu, herkesin ülkücülüğünü milliyetçiliğini tartabileceklerini sanıyorlar. Sözüm ona 'en ülkücü onlar' oysa ki Kılıçdaroğlu'nun arkasında dolandıklarında o kantarın kendilerini de tarttığını unutuyorlar. Öyleyse açıkça söyleyeyim İstanbul seçimlerinde durduk yere bize iftira atarak kaydedeceğiniz mesafe yok. Aksine ne Sinan Oğan Gönüllüleri'nden ne de Türkiye İttifakı Partisi üyelerinden ve hemşeri gruplarımızda tek bir oy dahi alamayacaksın! Ayrıca ömrünü Türk dünyasına hizmet mücadelesinde geçirmiş ve tüm bunları yapmak sosyalistlik, bir vekillik kapmak için Kılıçdaroğlu'nun kuyruğunda HDP ile kol kola girmek milliyetçilik, ülkücülük öyle mi Azmi Karamahmutoğlu?"

ZAFER PARTİSİ'NDEN TEK KELİMELİK YANIT

Oğan'ın bu çıkışı sosyal medyada konuşulmaya başlarken Zafer Partisi'nden yanıt da gecikmedi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer'in Oğan'ın uzun paylaşımına sadece "Kes!" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.