Sinan Oğan'dan İYİ Partili İbrahim Özkan'a 'Barzani' yanıtı: Belediyeden arta kalan zamanda trollük mü yapıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Neçirvan Barzani'yle fotoğrafı çekilen Sinan Oğan'a, İYİ Partili İbrahim Özkan'dan eleştiri geldi. Özkan'ın "Ülkücüyü kessen Barzani ile fotoğraf çektirmez. Plana sadık kalmış..." sözlerine Oğan, "Belediye işlerinden arta kalan vakitlerde yarı zamanlı trollük mü yapıyorsunuz? Hiç uluslararası toplantıya katılmadın mı? Bu tür ortamlarda siz birisiyle konuşurken birileri gelir orada durur veya sizin konuştuğunuz kişiler ile selamlaşır" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın da yer aldığı törenin ardından resmen göreve başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanlığının deklare edildiği törende Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Özbekistan Başkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani gibi isimler de yer aldı.

İBRAHİM ÖZKAN'DAN BARZANİ'Lİ KAREYE TEPKİ

Törenin ardından İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Sinan Oğan ve Neçirvan Barzani'nin yer aldığı kareyi, "Ülkücüyü kessen Barzani ile fotoğraf çektirmez. Plana sadık kalmış..." notuyla paylaştı.

"YARI ZAMANLI TROLLÜK MÜ YAPIYORSUNUZ?"

Özkan'ın bu paylaşımına Oğan cephesinden yanıt gecikmedi. Özkan'ı trollükle suçlayan Oğan, şunları söyledi: "İbrahim bey merak ediyorum bunu cehaletten mi yazdınız, yoksa Belediye işlerinden arta kalan vakitlerde yarı zamanlı trollük mü yapıyorsunuz?

"HİÇ ULUSLARARASI TOPLANTIYA KATILMADIN MI?"

Hiç uluslararası bir toplantıya katılmadın mı, hiç kokteyle katılmadın mı ömründe? Bu tür ortamlarda siz birisiyle konuşurken birileri gelir orada durur ve ya sizin konuştuğunuz kişi ile selamlaşır? O esnada orada bulunan fotoğrafçılar da fotoğraf çeker. Bunlar önceden planlanan görüşmeler değil ki… Senaryo yazıyorsunuz…"