Sinan Oğan'dan çok konuşulacak Ümit Özdağ çıkışı: AK Parti'den bakanlık talep etti, karşılanmayınca destek vermedi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Özdağ'ın ikinci tur öncesi AK Parti ile görüştüğünü söyleyen Oğan, "Görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için Sayın Özdağ destek vermedi. Bana en son tarafsız kalacağını söylemişti. Biz ikinci turda 'Tarafsız kalacağız' demedik." ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçimlerin ilk turunda yüzde 5'in üzerinde oy alınca ikinci turda kritik hale geldi. Son ana kadar kimi destekleyeceği merak konusu olan Sinan Oğan, tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı. ATA İttifakı'nın ana bileşeni Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ise ikinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekledi.

"TARAFSIZ KALMAYA SICAK BAKMADIM"

Haber Global canlı yayınına katılan Sinan Oğan, Ümit Özdağ ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Oğan, Özdağ'ın AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talebi olduğunu belirtti. Oğan, şunları söyledi: "Biz gerçek anlamda istişarede bulunduk, Cumhur İttifakı'nı destekleyelim diyenler çoğunluktaydı, Millet İttifakı diyenler de vardı. Tarafsız kalalım diyenler oldu, ben buna çok sıcak bakmadım.

"ÖZDAĞ'IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TALEBİ OLDU"

Sayın Ümit Özdağ ile son dakikaya kadar tüm bu süreçleri konuştuk. Ümit Özdağ'a sürpriz değil, ben Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğimi söyledim. Özdağ da AK Parti ile görüşmek istedi, görüşmede kendisinin içişleri bakanlığı talebi oldu, karşılanmadığı için sayın Özdağ destek vermedi. Bana en son tarafsız kalacağını söylemişti. Biz ikinci turda tarafsız kalacağız demedik.

"ÖZDAĞ İLE ÇOK NET KONUŞTUK"

Biz sayın Özdağ ile çok net konuştuk, hiçbir talepte bulunmayacağımı ifade ettim. Buna çok şaşırdım. İlkeler dışında herhangi bir talebim olmayacağını ifade etmiştim. Aynısını sayın Erdoğan'a da ifade ettim. Talebimi sordu, ilke bazında taleplerim olduğunu söyledim. Taleplerimizle ilgili metin hazırlamışlardı. Konuşma metnimi birinin yazdığını, tehdit edildiğimi söylediler. Yok böyle bir şey. İlkeler çerçevesinde uzlaşınca kendisini destekleme kararı aldık. Kabine listesi açıklanınca "Hani bakan olacaktın, olmadın" dediler, yahu benim böyle bir talebim yok ki.

"ÜMİT ÖZDAĞ İLE ARAMIZDA KÜSLÜK YOK"

Ümit Özdağ ile yakın bir zamanda görüşmedim ama aramızda bir küslük yok. Biz onunla dün tanışmadık. Benim sayın Özdağ ile hiçbir sorunum yok, olamaz da. Kararına saygı duyuyor ve eleştirmiyorum, sayın Özdağ da benim kararıma saygı duyduğunu söyledi ve eleştirmedi. Kim olursa olsun hakaret etmesin."