Sinan Ateş'in eşinden Kılıçdaroğlu'na ziyaret: Benim yol arkadaşım

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bugün rahmetli Sinan Ateş'in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanı başımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız." dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Ayşe Ateş, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

"BENİM YOL ARKADAŞIMDIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, Ayşe Ateş'le görüşmesinden bir fotoğraf karesini Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, fotoğrafa şu notu düştü: "Bugün rahmetli Sinan Ateş'in eşi sevgili kızım Ayşe Ateş beni ziyaret etti. Sadece şunu söyleyeceğim: Allah bana ömür verdiği sürece, onu yanı başımdan ayırmayacağım, benim yol arkadaşımdır. Sinan Ateş'in hesabını beraber soracağız."

"SİYASETİ SİYASETÇİLERE BIRAKMAK GEREK"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekili adaylığı teklif ettiği öne sürülen Ayşe Ateş, Twitter hesabından açıklama yapmıştı. İddiaları yalanlayan Ayşe Ateş, şunları söylemişti: "Vicdanları yaralayan bu alçak suikastın ucu kime dokunursa dokunsun aydınlatılması için, siyasi partilerin haklı davamızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sesimiz olmaya devam etmesini arzu etmekle birlikte davanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına aile olarak siyasetin içinde yer almak yerine siyaseti siyasetçilere bırakmak gerektiği hususunda bir karar almış bulunuyoruz."

20 KİŞİ TUTUKLANDI

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş ise hayatını kaybetti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 20 kişi tutuklandı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.