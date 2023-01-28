Sinan Ateş'in annesi suskunluğunu bozdu: Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'daki babaevine taziye ziyaretine gitti. "Adalet yoksa niye yaşayalım? Adalet tecelli etmeli" diyen Sinan Ateş'in acılı annesinin "Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı ne de böyle hevesi vardı. Ben içime taş basarak ben oğlumun toprağıyla duruyorum" sözleri dikkat çekti.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinan Ateş'in Bursa'daki babaevine taziye ziyaretinde bulunarak anne, baba ve dayısına taziyelerini iletti, acılı aileye sabır dileklerinde bulundu.

"BEN İÇİME TAŞ BASARAK OĞLUMUN TOPRAĞIYLA DURUYORUM"

Ziyarete Sinan Ateş'in annesinin sözleri damga vurdu. "Eğer adalet yoksa niye yaşayalım? Adalet tecelli etmeli" diye konuşan acılı anne, "Ne koltuk kavgası ne koltuk sevdası vardı ne de böyle hevesi vardı… Çünkü rahattı kafası, emindi. Kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı… Herkes kendi kendine gelin güvey oldu. Ben içime taş basarak ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Benim oğlum güzel insanları yetiştirmek için insanları güzel yerlere çekmek için uğraştı. Bu mu olmalıydı sonucu?" ifadelerini kullandı. Acılı annenin sözlerinin kayıt altına alındığı esnada yüzünü göstermemesi dikkat çekti.

EŞİYLE DE KONUŞTU

İmamoğlu, daha sonra Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile telefonda görüştü. İmamoğlu, Ayşe Ateş'e de şunları söyledi: "Eşinizin, evlatlarınızın, sizin hukuk ve adalet arayışında yanımızda olacağınızı bilmenizi istiyorum. Burada az önce anne ve babamıza da ifade ettim. Hem Genel Başkan'ımızın bu konudaki hassasiyetini ve düşüncelerini biliyorsunuz hem onu temsil etmek adına hem de kişisel olarak da hukuk, adalet hususundaki kararlılığımız adına Sinan Hoca'mızın, sizlerin hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin. Hem bunu beyan etmek hem de acınızı paylaşmak için hem Sinan Hoca'mızın bütün milletimizin kalbine girdiğini, vicdanında onun için mücadele edeceğini hissettirdiğini de bilmenizi istiyorum. Sinan Hoca'mızın bu olayının, memleket adına çok sorgulanması gereken tarafları var. Hepimizin sorumluluğu. Bunu hepimizin kabul ettiğini biliniz. Biz bunları hukukla, adaletle çözüme kavuşturamazsak milletçe başımız aşağı eğilir. Çünkü bu tür olaylar, geçmişte de katledilen insanlarımız oldu. Çok kıymetli insanlar. Hala faili meçhul şeklinde kenarda, köşede tutuluyor. İnanın, onlar adına hepimizin başı öne eğiktir. Sinan Hoca'mız için de başımız öne eğilsin istemiyoruz."

"BU BİR KİŞİNİN DEĞİL, MİLLETİN MESELESİ ARTIK"

Ayşe Ateş ise İmamoğlu'na, "Bu, bir kişinin değil, milletin meselesi artık. Herkes elini vicdanına koyacak" diye cevap verdi.

"ADELET TECELLİ ETMEDEN İNSANLARIN YÜREĞİNE SU SERPİLMEZ"

Taziye ziyaretinin ardından İmamoğlu, evin önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Nasıl geçti ziyaretiniz? Neler konuşuldu içeride" sorusu üzerine İmamoğlu, "Dertleştik, acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden tabii ki burada insanların yüreğine su serpilmez. Memleketimizin her hanesine, Sinan Hoca'mızın da onun anneciğinin, babacığının, eşinin de her hanesine adalet diliyorum. Allah, memleketimizi adaletsizlikten korusun" dedi.dı.