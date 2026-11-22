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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) merkezli Simerini gazetesinin "Hükümette Sorun" başlığıyla yayımladığı haberde, GKRY lideri lideri Nikos Hristodulidis'in siyasi tercihlerinin kendi ortaklarından da tepki gördüğü ve hükümet içerisindeki rahatsızlığın arttığı belirtildi. Özellikle güven artırıcı önlemler ve yeni beşli konferans girişimlerinin aşırı sağcı ELAM tarafından eleştirildiği kaydedildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yer alan haberlere göre Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in siyasi tercihleri ve Kıbrıs meselesindeki girişimleri, kendisini destekleyen siyasi partilerin de eleştirilerine neden oldu. Rum Simerini gazetesi, "Hükümette Sorun" başlıklı haberinde Rum lider Nikos Hristodulidis'in yönetim anlayışı, siyasi kararları ve Kıbrıs meselesindeki tercihlerinin kendisini destekleyen partiler arasında görüş ayrılıklarına yol açtığını yazdı. Gazete, Hristodulidis'in hükümetteki siyasi ortaklarının karar alma süreçlerinden dışlandıkları, görüşlerinin yeterince dikkate alınmadığı ve Rum liderin bazı tercihlerinin siyasi bedelini ödemek zorunda kaldıkları yönünde eleştirilerde bulunduğunu aktardı. Haberde, DİKO, DİPA ve EDEK içerisindeki rahatsızlığın yanı sıra aşırı sağcı ELAM'ın da Hristodulidis'in Kıbrıs meselesindeki girişimlerine karşı çıktığı belirtildi.

Hristodulidis'e destek veren DİKO da rahatsız

Simerini, Hristodulidis'in siyasi destekçileri arasında bulunan Demokratik Parti (DİKO) içerisinde hükümetin işleyişine yönelik eleştirilerin arttığını yazdı. DİKO Genel Başkanı Nikolas Papadopulos'un hükümet ile siyasi partiler arasındaki iletişim ve koordinasyon sorunlarına dikkat çektiği belirtildi. Papadopulos'un Hristodulidis'e gelecekte yeniden destek verilip verilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiği, hükümette görev alan DİKO'lu bakanların varlığının Rum lidere şartsız siyasi destek anlamına gelmediği kaydedildi. Gazete, DİKO'nun hükümet çalışmalarını değerlendirmek üzere özel bir komite oluşturduğunu, parti içerisinde Hristodulidis'in ikinci dönem adaylığına yönelik desteğin garanti görülmediğini aktardı.

DİPA ve EDEK: "Siyasi bedeli biz ödüyoruz"

Haberde, Hristodulidis'i destekleyen DİPA ve EDEK içerisinden de Rum liderin yönetim anlayışına yönelik eleştiriler geldiği belirtildi. Söz konusu partilerin yetkililerinin hükümetin hatalarının siyasi maliyetini kendilerinin üstlenmek zorunda kaldıklarını savundukları kaydedildi. Parti temsilcilerinin Hristodulidis'in kendilerini yeterince dikkate almadığını ve siyasi desteklerini garanti gördüğünü ifade ettikleri aktarıldı. Simerini, bu rahatsızlığın Hristodulidis'in siyasi ortaklarıyla ilişkilerinde yeni tartışmalara neden olduğunu yazdı.

ELAM'dan Hristodulidis'in Kıbrıs politikasına itiraz

Haberde, Hristodulidis'in Kıbrıs meselesindeki girişimlerinin ELAM tarafından da eleştirildiği belirtildi. Özellikle güven artırıcı önlemler ve yeni bir beşli konferans düzenlenmesi yönündeki girişimlerin ELAM yönetimini zor durumda bıraktığı kaydedildi. ELAM yetkililerinin Hristodulidis'in yeni bir Crans-Montana sürecine yönelik ısrarının parti tabanında tepkilere yol açtığını belirttikleri aktarıldı. Gazete, bu görüş ayrılıklarının ELAM'ın 2028 başkanlık seçimlerinde Hristodulidis'e ilk turdan destek vermesini güçleştirdiğini yazdı.

"Hiçbir şey garanti değil"

Simerini, Hristodulidis'in siyasi ortakları arasında oluşan rahatsızlığın 2028 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin hesapları da etkilediğini belirtti. DİKO ve ELAM içerisindeki bazı yetkililerin Hristodulidis'e verilecek desteğin garanti olmadığını vurguladıkları, yeni bir siyasi iş birliği için Rum liderin yönetim anlayışını değiştirmesi ve siyasi ortaklarıyla yeni bir anlaşmaya varması gerektiğini savundukları aktarıldı.

DİKO Genel Sekreteri Yorgos Solomu'nun hükümet ile siyasi partiler arasındaki koordinasyonda ciddi hatalar yapıldığını belirterek, bu sorunların daha önce defalarca gündeme getirildiğini söylediği kaydedildi.

Öte yandan Rum Politis gazetesi de DİKO içerisinde Hristodulidis'e yeniden destek verilmesi konusunda farklı görüşlerin bulunduğunu, bazı parti yetkililerinin mevcut iş birliğinin sürdürülmesini savunurken, bazılarının alternatif siyasi seçenekleri değerlendirdiğini yazdı.

Rum basını Hristodulidis'in siyasi tercihlerini tartışmaya açtı

Simerini'nin değerlendirmesinde, Hristodulidis'in Kıbrıs meselesindeki politikaları, hükümetin işleyişi ve siyasi ortaklarıyla ilişkileri nedeniyle kendi destekçileri arasında da eleştirilerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Haberde, özellikle Kıbrıs meselesindeki beşli konferans ve güven artırıcı önlem girişimlerinin ELAM'ın itirazlarına neden olduğu, DİKO, DİPA ve EDEK içerisinden ise hükümetin karar alma ve koordinasyon süreçlerine yönelik eleştiriler geldiği belirtildi.

Rum basınındaki haberlerde, Hristodulidis'in siyasi ortaklarından gelen eleştirilere rağmen söz konusu partilerin tamamının desteğini çektiğine ilişkin bir karar bulunmadığına ancak 2028 başkanlık seçimleri öncesinde desteğin şartsız olmadığına dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı