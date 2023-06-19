MHP Lideri Bahçeli'nin '100 il' önerisi Silifke'de il olma talebini tetikledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin grup toplantısında yaptığı 'Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür' açıklaması il olmaya aday ilçelerden biri olan 132 bin nüfuslu Mersin'in Silifke...