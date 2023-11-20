Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Ağva'da yaşanan dere taşkını sonrası esnafı ziyaret etti

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Ağva Mahallesi'nde yaşanan dere taşkını sonrası esnafı ziyaret etti. Bölgede devam eden temizlik çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Ocaklı, esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ŞİLE'Yİ PIRIL PIRIL TERTEMİZ BİR HALE GETİRECEĞİZ"

Temizlik çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Yaklaşık 2-3 günden beri meteoroloji ve valilik uyarıyordu havanın şiddetli bir şekilde yağmur ve fırtınaya dönüşeceği konusunda. Biz de tedbirlerimizi aldık ama takdir edersiniz ki deniz, doğa, afetle dünden beri mücadele ediyoruz. Bütün belediye personelimiz, bütün ekiplerimiz, bütün Fen işlerimiz, temizlik ekiplerimiz, zabıta ekiplerimiz yani belediyenin bütün personeli şu an Şile'nin Ağva Merkez ve köylerinde afetin vermiş olduğu hasarı temizlemeye ve tamir etmeye çalışıyoruz. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi ekiplerimiz 24 saattir hatta daha fazla saattir mesai saati içerisinde mücadelesini veriyorlar. Yeşilçay Deresi denizin basması sonucu ciddi anlamda kabardı ve bu alan olduğu gibi sular altında kaldı. Bütün birikintiyi temizlemek için ekipler şu an mücadele ediyor. Allah bir daha bizleri böyle felaketlerle, afetlerle karşı karşıya bırakmasın diye dua ediyoruz. Bizler bu sıkıntıları en kısa zamanda temizleyip yine Şile'yi dün olduğu gibi pırıl pırıl, tertemiz bir hale getireceğiz" dedi.

"AĞVA'NIN SIKINTISINI ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ"

Başkan Ocaklı, "Burada mahmuz çalışmasının yapılması gerekiyor. Bir barınak çalışmasının yapılması gerekiyor. Bunu Ulaştırma Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımız ile ortaklaşa yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2024 Yatırım Programı'na aldırıyoruz. Bu mahmuz çalışması (kıyı şeridinde erozyonu önleyici çalışma) yapılmadığı sürece burada bu taşkın ve sel riskinin sonraki senelerde de devam etme riski çok yüksek. Dolayısıyla bu mahmuz çalışması ve buradaki teknelerin barınabilmesi için bir barınağın inşa edilmesi noktasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde 2024 Yatırım Programı içerisinde buna da başlamış olacağız. Bununla beraber Ağva'nın bu anlamdaki sıkıntısını çözmüş olacağız. Çünkü bu olmadan deniz kabarması, fırtına olması durumunda bu riskle karşı karşıya kalma durumu var. O yüzden 2024 Yatırım Programı içerisinde Bakan beyle yapmış olduğumuz görüşmede inşallah bunu da o program içerisine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.