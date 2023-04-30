Silahlı saldırıda öldürülen MHP'li eski il yöneticisiyle ilgili afiş iddiasına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi

Eski MHP Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan, MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Özcan'ın İYİ Parti afişi astığı gerekçesiyle saldırıya uğradığı iddialarına yanıt veren İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı, "Ferhat Özcan'ın, partimizin afişini astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur" açıklamasında bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından Başkent'te Mhp'yi sarsan bir cinayet daha işlendi.

MHP'Lİ İLÇE BAŞKANI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda eski Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Özcan'la aralarında kişisel husumet bulunan MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci olduğu öğrenildi.

Eski MHP Ankara İl Yöneticilerinden Ferhat Özcan.

"İYİ PARTİ AFİŞİ ASTIĞI İÇİN ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Özcan'ın İYİ Parti afişi astığı gerekçesiyle çıkan kavgada öldürüldüğü iddiası büyük ses getirirken, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

MHP Ankara Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci.

"OLAYIN PARTİMİZLE HERHANGİ BİR İLGİSİ YOKTUR"

Açıklamada "Ankara'nın Pursaklar İlçesi'nde meydana gelen ve MHP'nin Ankara eski İl Yöneticileri'nden Ferhat Özcan'ın ölümüyle sonuçlanan cinayetle ilgili olarak bazı basın yayın kuruluşlarında doğru olmayan iddialar yayınlanmıştır. Ferhat Özcan'ın, İYİ Parti afişi astığı için öldürüldüğü iddiası doğru değildir. Olayın partimizle herhangi bir ilgisi yoktur. Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli olamaz. Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Özcan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.