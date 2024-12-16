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SGK'nın haciz kararına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, SGK'nın İBB'ye yönelik haciz kararına ilişkin konuştu. Henüz kendilerine ulaşan bir karar olmadığını belirten İmamoğlu, "İtibarımızı zedelemek için yapılıyor. CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı. Yahu biz Biz AK partili belediyelerin borçlarını ödüyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyelerine haciz işlemi başlatılmasına tepki gösterdi.

Çerkezköy'deki Kent Lokantası'nın açılışında konuşan İmamoğlu, "Bize yeni bir sataşma yolu bulmuşlar. SGK borçlarına haciz koyuyorlar İstanbul'a da koydular diye haber yaptılar henüz erişemedik" dedi. İmamoğlu, "Lafa bakar mısınız 'Belediyeleri silkeleyin' diyor. Bakın size birkaç rakam vereceğim. Belediyelerin, 96 milyar lira SGK borcu var. SGK'nin 2024 gelirleri 3 buçuk trilyon lira. Tüm belediyelerin SGK'ye borcu toplam gelirinin yüzde 2.7'siz bile değil. Belediyelerin üstüne çullanıyorsun. Niye? Belediyeleri seçimde kaybettin diye. Yani 420'ye yakın belediye CHP kazandı diye. Bu kafayla gidersen bir dahaki seçimde 850 olacak" ifadelerini kullandı.

"VARSA YÜREĞİN, GEL SİLKELE"

İmamoğlu ayrıca "Maliye bakanı ile görüştüm, yapılandırma yapın dedim, ki insanlar hizmet edebilsin. CHP'li belediyelerin itibarını zedelemek için yapılıyor. CHP'nin belediyesi 200'lerden 400'lere çıktı. İki kat arttı. Yani CHP'li belediyeler 7-8 ayda mı borç yaptı. Yahu biz Biz AK partili belediyelerin borçlarını ödüyoruz. Gözlerini CHP'li belediyelerin kasasına dikmişler. Allah'ın izniyle ilk genel seçimde gelip sizin yaptığınız borçları da ödeyeceğiz. Ya burası pehlivan meydanı. Gel bir tane vatandaşımızı sen silkele bakalım. Hadi bakalım. Varsa yüreğin, gel silkele. Burası pehlivan er meydanı" diye konuştu.

SGK'nın haciz kararına Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Eko konserlere 5 katrilyon para harcayacağına önce devlete borcunu öde boş maval okuma

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bizi enayi değiliz bu kent lokantaları ......devlet dairesi gibi çalışıyor ....reklam amacıyla kurulmuş.... sayılı miktarda az insana....... hizmet veriyor gerçekten yapacaklarsa muadili lokantalar gibi sabahtan akşama kadar çalışsınlar

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Haber Yorumlarıomer omr:

konserlere milyonları aktarıyorsunuz borca gelince dansözlük yapıyorsunuz kıvraklar sizi

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

ATEŞ OLSAN CÜRÜN KADAR YER YAKARSIN BİR TABLOYA 650 MİLYON 250 KİŞİYİ YURT DIŞINA GÖTÜRÜP ŞARAP PARTİSİ DÜZENLE SONRADA KALK BELEDİYE BÜNYESİNDE ÇALIŞAN PİRİMLERİN ÜZERİNE YAT HAYIRDIR SEN DEVLETİN HARAÇÇIMISISIN BORCUNU ÖDEYECEKSİN

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