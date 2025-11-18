Haberler

Sezai Karakoç Anma Programı AK Parti Genel Merkezi'nde Gerçekleştirildi

Sezai Karakoç Anma Programı AK Parti Genel Merkezi'nde Gerçekleştirildi
Güncelleme:
AK Parti Genel Merkezi'nde, şair ve yazar Sezai Karakoç'un 4'üncü ölüm yıl dönümü anma programı düzenlendi. Programda AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman açılış konuşmaları yaptılar.

Ak Parti Genel Merkezi'nde, ' Sezai Karakoç Anma Programı' düzenlendi.

Ak Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nca, parti genel merkezindeki AK Kütüphane'de şair ve yazar Sezai Karakoç'un 4'üncü ölüm yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi. Müzik dinletisi ile başlayan programda; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, açılış konuşması yaptı.

'KARAKOÇ'U ANTLATMAK KELİMELERE SIĞMAZ'

Hüseyin Yayman, "AK Parti'de, kütüphanemizde ülkemizin düşünce hayatına, fikir hayatına, edebiyat dünyasına, sanat dünyasına üretimleriyle, eserleriyle katkıda bulunan çok değerli insanları yad ediyoruz. Sezai Karakoç'u anlatmak kelimelere sığmaz. O bir dertli adam, o bir düşünce adamı, o bir şair, o bir edebiyatçı, o bir hikaye yazarı, o bir fikir adamı ve o bu ülkeye, bu topraklara ve bu ülkenin değerlerine, İslamiyet'e, Müslümanlığa, ahlaka inanmış bir insan. Sadece eserleri değil, aynı zamanda şahsiyeti ve hayat hikayesi aslında ne kadar büyük bir erdemi temsil ettiğinin de çok açık bir nişanesidir. İşte biz, AK Parti Kültür Sanat Politikaları Başkanlığı olarak, bir anlamda Türkiye'de ilk defa Sezai Karakoç'un vefatının 4'üncü yıl dönümünde, bir partide üstadı anmış olacağız" diye konuştu.

'POLİTİKA ÇÖLLEŞMEMELİ'

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise "Politika çölleşmemeli, politik alan çölleşmemeli. O beslenmeli, entelektüel faaliyetlerle ki yolumuza devam etme gücü bulalım. Sezai Karakoç kendi deyimiyle, koşup gittikten sonra da koşan atlardandır. Kendisi öldü ama zihnimizde yaşıyor. O işte koşup gittikten sonra da koştuğu için şimdi zihnimizde yaşıyor. Bir uygarlık mücadelesi verdi. Onun mücadelesini anlamak için Sezai Karakoç balkonundan Vogler'in balkonuna bakmak lazım" dedi. Açılış konuşmalarının ardından program, panel oturumu ile devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
