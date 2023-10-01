Seyhan Belediyesi, Hizmet Büroları Projesini Hayata Geçirdi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yoksul nüfusun yoğun olduğu Seyhan'da vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için 'Hizmet Büroları' projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. Hizmet Büroları aracılığıyla vatandaşlar talep ve şikayetlerini mahallelerindeki noktalara iletebilecekler.

Seyhan Belediye Başkan Akif Kemal Akay, "Yoksul nüfusun yoğun olduğu Seyhan'da vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için "Hizmet Büroları" projesini hayata geçirdik" dedi.

Halkın belediye hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak için Seyhan'ın farklı noktalarına kurulan "Hizmet Büroları" aracılığıyla belediye vatandaşların ayağına götürüldü. Vatandaşlar talep ve şikayetlerini kent merkezindeki ana hizmet binasına gelmeden mahallerinde bulunan 'Hizmet Büroları'na başvurarak belediyeye iletebiliyorlar.

Talep ve şikayetler ilgili birimlere aktarılıyor

İlk olarak Gürselpaşa ve Yeşilyurt Mahallelerinde açılan Mahalle Hizmet Büroları'nda vatandaşları Halk Masa ekipleri karşılıyor.

Görevliler, vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili talep ve şikayetlerinin ilgili birimlere aktarılmasını sağlayarak vatandaşların başvurularını takip ediyor.

Vatandaşların başvurularını resmiyete kavuşturup, takibini yapabilmeleri için dilekçe yazımı, evrak fotokopisi çekimi ve bilgisayar kullanımı gibi ihtiyaçları da Hizmet Büroları'nda ücretsiz olarak veriliyor.

Vergi aylarında vezne olarak da görev yapacak olan Hizmet Büroları'ndan vatandaşlar nikah ve ruhsat işleri, belediyenin etkinlikleri ile ilgili bilgi edinebilecek, emlak rayiç bedelini de öğrenebilecek.

Birim müdürleri halka buluşacak

Ayrıca belediyenin saha hizmetleriyle ilgili birim müdürleri belirli dönemlerde Hizmet Büroları'nda vatandaşlarla buluşup, taleplerin ve şikayetlerin daha hızlı çözüme ulaşması için yerinde tespitler yapılacak.

Mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını bilen, "vatandaş temsilcisi" olarak görev yapacak personeller ilgili birimler aracılığıyla bu sorunların hızlı çözümünü sağlayacaklar.

Seyhan Belediyesi'nin oldukça büyük bir nüfusa hizmet verdiğini anımsatan Akay, yoksul nüfusun yoğun olduğu Seyhan'da vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için Hizmet Büroları projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Belediye vatandaşlara gidiyor

Akay, "Mahalle Hizmet Büroları'mız aracılığıyla hizmet ağını genişletip, ekonomik zorluklar, hastalık, yaşlılık ve engellilik gibi nedenlerle belediye hizmet binamıza gelmekte güçlük çeken vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay erişimini sağlamayı ve hızlı çözüm üretmeyi hedefliyoruz.

Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden hizmetlerle ilgili taleplerini ya da şikayetlerini Hizmet Büroları'mız aracılığıyla bize iletebilecek. Başvurularının durumunu yine buradan takip edebilecek. Görevli arkadaşlarımız, başvurularını gerçekleştiren vatandaşlarımızın ihtiyaç duyabileceği her konuda onlara yardımcı olacak. Artık vatandaşlarımız belediyeye gelmeyecek. Belediyemiz vatandaşlarımızın ayağına gitmiş olacak" diye konuştu.

Hizmet Büroları'nın başlangıç olarak Gürselpaşa Mahallesi Muhtarlığı yanında ve Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da faaliyete girdiğini aktaran Akay, "Ekim ayı içinde Pınar ve Tellidere mahallelerimizin Hizmet Büroları'nı da hizmete açacağız. Seyhan'ın güneyinde ve kırsalında de açacağımız Hizmet Büroları'nın sayısını kısa zamanda 10'a çıkaracağız" ifadelerini kullandı. - ADANA