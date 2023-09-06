Seyhan Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlardan mahallelerindeki sorunları ve talepleri dinleyen Akay, mahallelerde devam eden ve planlanan hizmetler hakkında muhtarları bilgilendirip, sorunların ve eksikliklerin giderilmesi için bürokratlara gerekli talimatları verdi. Seyhan'ın ve Seyhan halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Akay, "Kentimize ve halkımıza en iyi hizmeti vermek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mahallelerin ihtiyaçlarını, sorunlarını en iyi bilen muhtarlarımızla birlikte çalışıp, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunların belediyeleri de olumsuz etkilediğini belirten Başkan Akay, Seyhan Belediyesi'nin tüm imkansızlıklara rağmen tüm olanaklarıyla Seyhan'a en iyi hizmeti vermeye devam ettiğini vurguladı.

"MUHTARLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Akay, "Pandemi, deprem, ekonomik kriz gibi sorunların neden olduğu tüm olumsuzluklara karşın, daha planlı, programlı, tasarruf ve üretim odaklı bir anlayışla hiçbir hizmeti aksatmadan halkımız ve kentimiz için çalışıyoruz. Hizmetlerimizi, mahallelerin sorunlarını, mahalle halkının ihtiyaçlarını en iyi bilen muhtarlarımızın görüş, talep ve önerileriyle öncelik sırasına göre planlayıp hayata geçirdik. Böylece kıt kaynakları en doğru şekilde kullanabilme olanağına kavuştuk. Desteklerinden dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da en iyi hizmeti verebilmek için muhtarlarımızla birlikte çalışıp, birlik ve beraberlik içinde her şeyin en iyisine layık olan Seyhan'a ve Seyhanlıya hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Toplantıya katılan muhtarlar sırayla söz alıp, mahallelerinin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve taleplerini doğrudan Başkan Akay'a aktardılar. Başkan Akay, mahallelere verilen hizmetleri ve sorunların çözümü için planlanan hizmetler hakkında da muhtarları bilgilendirdi.