Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Cumhuriyetin 100. yılında 100 tesisin toplu açılışına hazırlanıyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılında Seyhan'da 100 tesisin toplu açılışına hazırlanıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan'a kazandırdığı 100 tesisin toplu açılışını Cumhuriyetin 100.yılında gerçekleştirecek.

2019'de gerçekleştirilen yerel seçimlerin hemen ardından başlayan ve iki yıldan uzun süren Covid-19 pandemisi sırasında önceki dönemde yapımına başlanan projeleri tamamlayan Başkan Akay, pandemi sonrasında başlanıp bitirilen ve bitme aşamasındaki projelerin açılışı için hummalı bir çalışma sürdürüyor.

Cumhuriyetin 100.yılına yakışan bir açılış töreni için ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir mesai harcayan Başkan Akay, "Önümüzdeki günlerde hem Cumhuriyetimizin 100.yılı eşi görülmemiş bir coşkuyla kutlayacağız hem de milletimizin hizmetini sunduğumuz 100 tesisimizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız" diye konuştu. - ADANA