Seul, Lee'nin sözünün Trump'ın Hürmüz asker talebini reddetmediğini açıkladı

Seul yönetimi, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un "Savaşa müdahil olmayacağız" şeklindeki açıklamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na asker konuşlandırma talebinin reddi anlamına gelmediğini bildirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un Hürmüz Boğazı'na asker konuşlandıracakları yönündeki iddialarla ilgili yaptığı "Savaşa müdahil olmayacağız" açıklamasının yankıları sürerken, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Güney Kore basınına konuşan üst düzey bir yetkili, Lee'nin sözlerine açıklık getirerek, "Lee, dünkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore'den Orta Doğu ile ilgili konularda ABD ile işbirliği yapma talebini geri çevirmedi" ifadelerini kullandı. Güney Kore yönetiminin sürece nasıl katkı sunabileceğini değerlendirdiğini vurgulayan yetkili, " Hükümet, vatandaşlarımızı korumak ve ulusal çıkarlarımızı güvence altına almak amacıyla ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplumla yakın iletişimi sürdürerek katkıda bulunmanın pratik yollarını gözden geçiriyor" diye konuştu. Aynı yetkili, Seul'un Lee'nin dün ifade ettiği "savaşa müdahil olmama" ilkesi çerçevesinde muhtemel katkı seçeneklerini değerlendirmeyi sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'na asker konuşlandıracağı iddia edilmişti

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Güney Kore'yi İran savaşında kendilerine destek vermemekle eleştirerek, "Yakın zamanda Güney Kore Devlet Başkanı'na İran'ın nükleerden arındırılması konusunda bize katılmak isteyip istemediklerini sordum ve 'Hayır, teşekkürler!' dediler" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın sitem dolu açıklamalarının ardından, Güney Kore'nin Hürmüz Boğazı'nda seyir güvenliğini sağlama çabalarını desteklemek amacıyla bölgeye askeri unsurlar konuşlandırmaya hazırlandığı ve söz konusu sevkiyatı yıl sonundan önce gerçekleştirmeyi hedeflediği öne sürülmüştü.

Lee, savaşa müdahil olmayacaklarını açıklamıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ise dün yaptığı açıklamada söz konusu iddialarla ilgili, "Şunu açıkça belirtmek isterim: Bir çatışmaya dahil olmamıza yol açacak herhangi bir asker sevkiyatı olmayacak. Savaşa müdahil olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Ülkesinin şimdiye kadar benimsediği barış yanlısı ilkelere dikkat çeken Lee, "Savaşa müdahil olmama ya da katılmama ilkesi bugüne kadar uygulanmıştır ve gelecekte de uygulanmaya devam edecektir" şeklinde konuşmuştu. Lee, bölgedeki vatandaşlarını ya da petrol geçiş güzergahlarındaki seyir güvenliğini korumak için diğer ülkelerin yaptığı gibi "asgari düzeyde faaliyetler" yürütülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Lee, değerlendirmelerin sürdüğünü belirtmişti

Somali açıklarındaki sularda seyir güvenliğini sağlama çabalarına destek veren Güney Kore kuvvetlerine atıfta bulunan Lee, "Cheonghae Birliği halihazırda konuşlandırılmış durumda. Korsanlar da dahil olmak üzere denizcilik rotalarına yönelik tehditlerle mücadele ediyor. Vatandaşlarımızın güvenliğine ilişkin hazırlık ve müdahale faaliyetlerini yürütüyor. Bunu güçlendirmenin yollarını gözden geçirdiğimiz ve üzerinde değerlendirmeler yaptığımız doğrudur" demişti. Bunun herhangi bir savaşa müdahil olmak anlamına gelmediğinin altını çizen Lee, "Tekrar açıklığa kavuşturayım: Savaşa yönelik bir görevlendirme söz konusu olmayacak. Savaşa dahil olmama ve müdahale etmeme ilkesi korunacak" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı