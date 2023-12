Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor

Partilerin 31 Mart 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için aday belirleme süreci devam ediyor. Özellikle İstanbul ilçelerinde ince eleyip sık dokuyan partiler, en doğru adayı tercih etmek için yoğun mesai harcıyor. Bu anlamda CHP'nin kalesi olarak tabir edilen Kadıköy'de CHP'nin kimi aday göstereceği merak konusu...

MESUT KÖSEDAĞI ADAYLIĞA GÖZ KIRPIYOR

Kulislerde mevcut Başkan Şerdil Dara Odabaşı'nın yeniden aday gösterilmeyeceği konuşulurken adaylık için adı geçen en güçlü isimlerden birinin iki dönemdir İBB Grup Sözcülüğü yapan Mesut Kösedağı olduğu öğrenildi.

"ÇÖZÜM YOLLARINA HAKİMİM"

Önceki akşam coşkulu bir kalabalıkla aday adaylığını açıklayan Kösedağı, "5 yıl muhalefette, 5 yıldır iktidarda olmak üzere 10 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği görevini yapıyorum. İktidarda olduğumuz 5 yılda Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile edindiğim tecrübe ile İstanbul'un yerelde yaşadığı bütün sorunları ve bu sorunları aşmak için kullanılan çözüm yollarına hakimim. Amacım Kadıköy'ün ve Kadıköy halkının yaşam tarzını, demokrasiyi, laikliği ve Kadıköylünün önceliklerini her platformda korumak olacaktır. Kadıköyümüz farklı kesimlerin bir arada yaşayabildiği, her etnik kimliğin kendini değerli hissettiği bir yer. Herkesin sesi olacak, her Kadıköylünün sorununu önemseyecek ve bir arada yaşamının sorumluluğunu bilecek bir belediye başkanı olmanın sözünü veriyorum" dedi.

MESUT KÖSEDAĞI KİMDİR?

1984 İstanbul doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2018 yılında Marmara Üniversitesi'nde Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Askerlik görevini 2011 yılında kısa dönem olarak yapmıştır. Reklam, satış ve organizasyon alanında uluslararası firmalarda çalıştı.2013 yılında işletme sektörüne adım attı.Şu anda gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ortağıdır. Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kolunda başladı. 2003 yılında Kadıköy gençlik kolu yöneticiliği, 2004 yılında Kadıköy gençlik kolu başkanlığı, 2005 yılında İstanbul il gençlik kolları yöneticiliği, 2007-2010 yılları arasında CHP Kadıköy ana kademe yöneticiliği görevlerinde bulundu. Ayrıca kurultay delegeliği, il delegeliği, Kadıköy ilçe delegeliği ve gençlik kolları kurultay delegeliği yaptı. 2014-2019 döneminde Kadıköy ve İBB meclis üyeliği görevinde bulunmuştur. Şu anda Kadıköy ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesidir. Mecliste, toplu taşıma ve ulaşım konularında yaptığı çalışmalarla bilinmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır