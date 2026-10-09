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Senatör Murphy, erişim engeli sonrası Pentagon'u İran savaşını gizlemekle suçladı

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Senatör Murphy, Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerine erişim engeli sonrası Pentagon'u İran savaşının maliyet ve hasarını gizlemekle suçladı. Murphy, Riyad'daki elçilik saldırısındaki hasara değinerek mesai saatlerinde olsaydı çok sayıda kişinin ölebileceğini söyledi.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Orta Doğu'daki ABD askeri tesislerine erişiminin engellenmesinin ardından Pentagon'u İran savaşının maliyetini ve hasarını gizlemekle suçladı.

ABD'li Demokrat Senatör Murphy, İran savaşında Orta Doğu'da hasar gören askeri tesisleri ziyaret talebinin Pentagon tarafından güvenlik gerekçeleri reddedilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Murphy, CNN'e verdiği röportajda, Pentagon'un gerekçesini uydurma olarak nitelendirerek, daha önce çatışmaların aktif olarak sürdüğü dönemlerde Irak ve Afganistan'daki ABD mevzilerini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Murphy, "Bu bir güvenlik meselesi değildi; bu bir örtbas etme meselesidir" ifadelerini kullanarak, Pentagon'u İran savaşının maliyetini ve hasarını gizlemekle suçladı.

İran'ın 3 Mart'ta İHA saldırısı düzenlediği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ABD Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Murphy, bölgedeki Pentagon yetkililerinin kendisini ABD Büyükelçiliği'nde bilgilendirmeyi de reddettiğini aktardı. Büyükelçilikteki hasara da değinen Murphy, saldırının mesai saatleri içinde gerçekleşmesi halinde "çok sayıda" kişinin ölebileceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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