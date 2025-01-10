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Sema Silkin Ün, Aile Hekimlerine Destek Verdi

Sema Silkin Ün, Aile Hekimlerine Destek Verdi
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Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 5 günlük iş bırakma eyleminde olan aile hekimlerine destek vererek, sağlık sisteminin sorunlarına dikkat çekti. Aile hekimlerinin karşı karşıya olduğu zorluklara ve sistemin işleyişindeki aksaklıklara değinen Ün, sağlık çalışanlarının ekonomik ve mesleki açıdan köşeye sıkıştırıldığını vurguladı.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 5 günlük iş bırakma eyleminde olan aile hekimlerine destek vererek, "Sistem, maalesef, hastayla doktoru karşı karşıya getiren bir sistem, bunlara karşılıklı bir hizmet, sorumluluk ilişkisi de getirmiyor; tüm sorumluluğu sağlık sistemine yüklüyor" dedi.

TBMM'de konuşan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, aile hekimleriyle ilgili hazırlanan yeni yönetmelik ve aile hekimlerinin iş bırakma eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırlanan kanun teklifinde aile hekimlerine dair maddelerin bulunduğuna dikkat çeken Ün, "Aile hekimlerimiz beş günlük bir iş bırakma eylemindeler, kimi yerlerde ikinci, üçüncü basamak sağlık çalışanları da kendilerine destek oluyorlar. Keşke gerektirmeseydi de hekimlerimiz böylesi bir eylemin parçası olmasalardı. Eylem gerekçelerinin pek çoğu bu konuştuğumuz kanunla direkt alakalı değil ama itiraz ettikleri yönetmelik bu kanun teklifini hazırlayanların ürünü, bu düşüncenin bir parçası. Sistem, maalesef, hastayla doktorun karşı karşıya getiren bir sistem, bunlara karşılıklı bir hizmet, sorumluluk ilişkisi de getirmiyor; tüm sorumluluğu sağlık sistemine yüklüyor. Evet, o sağlık sisteminde de en fazla aile hekimlerine ve hemşirelere bedel ödetiyor. Bir aile hekiminin sorumlu olduğu nüfusu yılda 2 kez mutlaka görmesi, aile nüfusunu yılda 7 kereden fazla üst basamaklara görünmemesi isteniyor, yoksa performansı düşüyor. Burada kaç kişi aile hekimine gidiyor arkadaşlar? Gitmiyoruz hiçbirimiz ama bedelini aile hekimlerine ödetmekten de geri durmuyoruz. Bir aile hekiminin mesela aşı olması gereken çocukları takip etmesi gerekiyor, bu doğru ama aile çocuğuna aşı yaptırmak istemiyor. Aile hekiminden bu ailenin peşine düşmesi, aşıyı reddetme sebebini öğrenmesi ve reddettiğine dair de imzalı belge alması isteniyor. Aile imza vermeyi de reddediyor, buyurun hekime bedel ödettirecek, ceza kestirecek bir uygulama daha" dedi.

"Sağlık çalışanları köşeye sıkıştırıldı"

Aile hekimliğine getirilen düzenlemelerle sağlık çalışanlarına ekonomik, mesleki ve etik anlamda ciddi bir köşeye sıkışmışlık hali getirdiğine dikkat çeken Ün, "Aile hekimlerine 'Çok kazanıyor' diyorlar. Ben İstanbul'da bir aile hekimine, 1'in 1'inde, o derecede bir aile hekimine çok daha iyi konumda bir yerde sorduğumda 80 bin lira bir maaş alıyor; bu neredeyse İstanbul şartlarında yoksulluk sınırında bir maaş, bunu diline dolamaktan da imtina etmiyorlar. Bir aile hekiminin 3 bin 500 hastası olduğunu düşünürsek hizmet verdiği semtin sosyoekonomik durumuna göre 40, 50 ya da 80 hastaya bakmak zorunda kalan hekimlerimiz var. Dahası, nöbet sistemi yüzünden ertesi gün dinlenemeyen, yerine başka hekim bırakamadığı için daha fazla yük altına giren aile hekimlerinden de koruyucu sağlık hizmetlerini sürdürmesi bekleniyor. Sağlıkta şiddeti körükleyecek ve sistemi daha da içinden çıkılmaz hale getirecektir. Toplum sağlığını korumak elbette devletin görevidir bireyin sağlık hizmeti sunulurken ama sağlık hizmeti sunucularını düşünmek de aynı devletin görevidir. Aile hekimliğini güçlendirmeyi şüphesiz hepimiz istiyoruz ama bu ortak amaca giden yol asla doktorları modern araçlarla dövmekten geçmiyor. Düzenleme tekrar gözden geçirilmeli" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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