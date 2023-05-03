Selvi Kılıçdaroğlu: 'Kadınlar ve çocuklar heyecanla baharı bekliyor'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Aydın'da üretici kadınları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ülkedeki kadınların ve çocukların baharı heyecanla beklediğini söyledi.

Selvi Kılıçdaroğlu, "Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine, ülkemin gittiğim her köşesinde kadınlar ve çocuklar heyecanla, umutla baharı bekliyor. Baharın gelmesi çok yakın; sonrasında çocuklarımızın mutlu, kadınların güçlü olduğu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün Aydın'da üretici kadınları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu eşlik etti. Aydın ziyaretinde çekilmiş bir videoyu bugün Twitter hesabından yayınlayan Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı ise şöyle:

"Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine, ülkemin gittiğim her köşesinde kadınlar ve çocuklar heyecanla, umutla baharı bekliyor. Baharın gelmesi çok yakın; sonrasında çocuklarımızın mutlu, kadınların güçlü olduğu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz."